مقتل أب وابنه بعدما هاجمتهما ثيران في النرويج

ثيران تحرث الحقل في لوس بالاسيوس بمقطاعة بينار ديل ريو في كوبا (أ ف ب)

أعلنت الشرطة النرويجية، الإثنين، أن هجوما من جانب ثيران قد يكون السبب في وفاة رجل يبلغ 78 عاما وابنه البالغ 52 عاما في النرويج، واصفة الحادثة بأنها «مأسوية».

وأظهرت شهادات عائلية جمعتها الشرطة أن الرجلين كانا يحركان مجموعة من الثيران بين مرعيين عندما وقع الحادث، الأحد، في سيكيلفن، وهي بلدة صغيرة تقع في غرب هذا البلد الاسكندنافي، وفق «فرانس برس».

وقال الضابط في الشرطة توني غييردي خلال مؤتمر صحفي: «حصل أمر ما في المكان دفع على الأرجح بالحيوانات إلى مهاجمة الرجلين بهذه الطريقة ما أدى إلى جرحهما ووفاتهما لاحقا».

وأضاف: «لا نعرف بعد بالتفصيل كيف سارت الأمور تحديدا».

وأشارت الشرطة إلى أنها لا تعمل على أي فرضية أخرى في الحادثة.