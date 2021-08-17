الموت يغيب «أب السودوكو» الياباني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 10:54 صباحا
ماكي كاجي في 29 سبتمبر 2012 خلال مسابقة للسودوكو في ساو باولو (أ ف ب)

أعلنت دار «نيكولي» للنشر وفاة ماكي كاجي، الرجل الذي أعطى لعبة سودوكو اسمها الياباني في الثمانينيات، عن 69 عاما.

وذكر الموقع الإلكتروني للدار أن «كاجي-سان المعروف بأنه أعطى للعبة سودوكو اسمها الياباني كان محبوبا من هواة الأحاجي في العالم أجمع»، وفق «فرانس برس».

وتوفي في 10 أغسطس إثر سرطان في القنوات الصفراوية، وفق ما أفاد البيان.

وابتُكر المفهوم الأصلي للعبة، واسمها المربّع اللاتيني، في القرن الثامن عشر في أوروبا بفضل عالم الرياضيات السويسري ليونارد أولر.

واكتشف ماكي كاجي النسخة المعاصرة من هذه اللعبة المختلفة عن تلك الأصلية بسبب تقسيمات فرعية من تسعة مربعات في تسع خانات، في الثمانينات في مجلّة أميركية واستجلبها إلى اليابان وساهم في شعبيتها.

وقال في تصريحات أدلى بها لهيئة «بي بي سي» سنة 2007 إن العثور على أحجية جديدة «هو بمثابة العثور على كنز». وأعطاها اسمها الياباني «سودوكو»، وهو اختصار لجملة «كل رقم يجب أن يكون وحيدا».

ولقيت اللعبة رواجا عالميا عندما قام واين غولد، وهو قاض متقاعد في هونغ كونغ يهوى ألعاب اختبار الصبر بتأليف برمجية معلوماتية تعدّ شبكات «سودوكو» سنة 1997، وذلك بعدما تعرّف على هذه اللعبة في اليابان.

وينبغي للاعب «سودوكو» أن يكمل شبكة تمتدّ على تسع خانات عرضا وطولا (81 خانة في المجموع) بأرقام تراوح بين واحد وتسعة بحيث لا يظهر الرقم عينه مرتين في السطر الواحد أو العمود عينه أو المربع الفرعي ذاته.

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