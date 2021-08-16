ازدياد كبير في كمية المخدرات المضبوطة بفرنسا

كميات مخدرات مضبوطة في مطار ماتوري بغويانا الفرنسية، 27 يناير 2019 (أ ف ب)

ازدادت كمية المخدرات المضبوطة في فرنسا خلال النصف الأول من العام، بحسب أرقام كشفها، وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي اعتبر أن «معركة قد كُسبت» في «الحرب» على تجارة المخدرات.

وقال الوزير في مقابلة مع النسخة الإلكترونية لصحيفة «لو فيغارو»، الأحد، إنه «إذا ما نظرنا إلى الأولويات التي وضعت قبل سنة، أي بسط السيطرة مجددا على الشارع كي لا يعيث هذا الاتجار خرابا في أحيائنا وبلداتنا، فقد كسبنا معركة في هذه الحرب الصعبة والقديمة جدّا»، وفق «فرانس برس».

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، ضُبط 57 طنّا من القنب الهندي، أي أكثر بـ 37% من الفترة عنيها في العام 2020 «التي سُجّلت فيها أصلا مضبوطات قياسية»، على حدّ قول دارمانان الذي وضع مكافحة الاتجار بالمخدّرات في قلب أولوياته.

ويطال ارتفاع المضبوطات أيضا الكوكايين (+ 91%) التي ضُبطت منها حوالى تسعة أطنان والهيرويين (+60%) والإكستاسي (+24%).

وبالإضافة إلى المخدرات، تمّ وضع اليد على أصول إجرامية (من منازل وسيارات وحسابات مصرفية وغيرها) بلغت قيمتها في النصف الأوّل من العام 52 مليون يورو، في ارتفاع نسبته 53% بالمقارنة مع العام 2020.

وقال وزير الداخلية: «هي ضربة قاسية جدّا وجّهت إلى الأوساط الضالعة في تجارة المخدرات تفسّر على الأرجح عمليات تصفية الحسابات التي نشهدها».