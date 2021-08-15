ولادة صغير باندا في سنغافورة بعد تلقيح صناعي

أنثى الباندا جيا جيا تحمل صغيرها المولود في سنغافورة، 14 أغسطس 2021 (أ ف ب)

أعلنت حديقة حيوانات سنغافورة، الأحد، ولادة صغير باندا عن طريق التلقيح الصناعي، في سابقة من نوعها لهذا النوع الحيواني المهدد في الدولة الصغيرة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

وأعلنت هيئة «وايلدلايف ريزرفز سنغابور» التي تدير حدائق الحيوانات في الجزيرة، الأحد، أن جيا جيا، وهي أنثى باندا عملاقة في حديقة الحيوانات تبلغ 12 عامًا، أنجبت صغيرًا بعد تلقيحها بالسائل المنوي المجمد من الذكر «كاي كاي»، البالغ 13 عامًا، وفق «فرانس برس».

وبعد محاولات فاشلة عدة في السنوات السابقة، كان القائمون على رعاية الحيوانات في الحديقة بالتعاون مع خبراء صينيين، يأملون في تزاوج الباندا بشكل طبيعي، لكنهم قرروا في نهاية المطاف اللجوء إلى التلقيح الصناعي.

وقال نائب المدير العام لهيئة «وايلدلايف ريزرفز سنغابور» تشينغ وين-هاور، في بيان، «الحمل الأول لجيا جيا وولادة صغير باندا علامة بارزة بالنسبة لنا في رعاية هذه الأنواع المهددة بالانقراض في سنغافورة».

وأضاف: «هذا الأمر يأتي ثمرة الرعاية الجيدة للحيوانات وعلم المساعدة على التكاثر والمثابرة المطلقة من جانب موظفينا، إلى جانب النصائح القيِّمة من خبراء الباندا الصينيين».

وأُعيرت الباندا من الصين لمدة 10 سنوات ووصلت إلى سنغافورة في العام 2012.

ومن المعروف أن تكاثر الباندا في الأسر أو في الطبيعة، أمر صعب للغاية، إذ يقول خبراء إن قلة من هذه الحيوانات تكون في حالة ملائمة للتكاثر أو حتى تعرف المطلوب منها لهذه الغاية.

وما يزيد الأمور تعقيدًا أن نافذة الحمل صغيرة نظرًا إلى أن إناث الباندا تكون في وضع ملائم لكي تحمل مرة واحدة فقط في السنة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة.

وأُدرجت حيوانات الباندا العملاقة على قائمة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للأنواع المهددة، ويعتقد أن عددها في الطبيعة يقل عن ألفين.