إعادة فحص التهم بالاعتداء الجنسي ضد الأمير أندرو

الأمير أندرو يلقي خطابا في بانكوك، 3 نوفمبر 2019 على هامش اجتماع لدول رابطة آسيان (أ ف ب)

بعد شكوى من امرأة، تعهدت الشرطة البريطانية، الخميس، إعادة درس التهم الموجهة إلى الأمير أندرو، الذي تتهمه سيدة بالاعتداء الجنسي.

وتعود الشكوى للفترة التي كانت فيها المدعية «تحت تأثير رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين»، في الولايات المتحدة، حسب «فرانس برس».

وتؤكد فيرجينيا جوفري أن الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية هو «أحد الرجال النافذين»، الذين «سُلمت إليهم لأغراض جنسية» عندما كانت ضحية بين عامي 2000 و 2002، اعتبارا من سن السادسة عشرة، لأنشطة اتجار جنسي واسعة اتُهم بها الخبير المالي جيفري إبستين وسُجن بسببها قبل أن ينتحر في أحد سجون مانهاتن خلال صيف 2019. وهي قدمت شكوى الاثنين أمام محكمة مانهاتن الفدرالية.

شرطة لندن

قالت رئيسة شرطة لندن كريسيدا ديك عبر إذاعة «ال بي سي» البريطانية: «طلبت من فريقي فحص الوثائق مرة أخرى»، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات شكلت موضع درس مرتين سابقا بالتعاون مع النيابة العامة.

وأضافت: «نحن بالطبع مستعدون للعمل مع السلطات الأجنبية وسنقدم لهم كل المساعدة المطلوبة في إطار القانون». وشددت على أن «لا أحد فوق القانون».

ويُتهم الأمير أندرو الذي رفض سابقا هذه الادعاءات، في الشكوى بـ«الاعتداء الجنسي» على جوفري التي كانت آنذاك قاصرة، في ثلاث مناسبات: في لندن عند امرأة مقربة جدا من إبستين هي غيلاين ماكسويل، وفي دارتين يملكهما رجل الأعمال في نيويورك والجزر العذراء (فيرجن أيلاندز).

ورفض المكتب الإعلامي للأمير أندرو وأوساط العائلة الملكية الرد على أسئلة وكالة فرانس برس للتعليق على هذه الدعوى.

الأمير أندرو

كان الأمير أندرو (61 عاما)، نفى «بشكل قاطع» هذه الاتهامات في مقابلة اعتُبرت كارثية مع «بي بي سي» في نوفمبر 2019 إذ لم يعرب فيها عن أي أسف حيال صداقته مع إبستين كما لم يبدِ أي تعاطف مع الضحايا.

وعلى رغم نفيه المتكرر للاتهامات، فإن صداقة الأمير أندرو مع رجل الأعمال الأميركي تسببت له بمشكلات وأجبرته على الانسحاب من الحياة العامة.

لكنه مع ذلك يستمر في الظهور علنا إلى جانب العائلة الملكية، وقد شوهد هذا الأسبوع لدى وصوله إلى دارة بالمورال الاسكتلندية حيث تمضي الملكة الأسابيع الأخيرة من الصيف.

ونقلت صحيفة «ذي تايمز» عن مصدر مقرب من الأمير تشارلز الخميس أن الشكوى «ستعزز على الأرجح رأي (وريث العرش) القائل بأن عودة الدوق مستحيلة».

وفي يونيو 2020، اتهم المدعي العام الفدرالي في مانهاتن جيفري بيرمان، المسؤول عن التحقيق آنذاك، الأمير أندرو بأنه يدّعي كذباً التعاون في القضية. لكنّ محامي دوق يورك أكدوا أن موكلهم عرض ثلاث مرات الإدلاء بشهادته.