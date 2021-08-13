بيع فيلة في مزاد علني

فيل في محمية ميرو في كينيا في 30 يوليو 2021 (أ ف ب)

بهدف خفض أعدادها، باعت ناميبيا ثلث الفيلة البالغ عددها 170، التي طرحتها في مزاد.

وكشفت وزارة البيئة في بيان أنها «نجحت في بيع 57 فيلا من الفيلة المئة والسبعين التي شكّلت محور عطاءات في ديسمبر 2020»، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وجنت الحكومة من عملية البيع هذه 5.9 مليون دولار محلي (400 ألف دولار أميركي). وتضمّ ناميبيا، وهي بلد شبه قاحل في إفريقيا الجنوبية لا كثافة سكانية كبيرة فيه، حوالى 28 ألف فيل، وفق التقديرات الرسمية.

ولجأت الحكومة إلى فكرة بيع هذه الحيوانات الحيّة بعد انتقادها على قتلها للحدّ من أعدادها. وعزا الناطق باسم وزارة البيئة روميو مويوندا تدنّي نسبة الشراء إلى ضيق حال الشراة وظروف البيع.

وقال في تصريحات لوكالة «فرانس برس»: «هو مزاد ولا بدّ من موازنة الطلب والعرض وما من ضمانات لا للبائع ولا للشاري المحتمل».

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون بعض الشراة المحتملين عدلوا عن رأيهم «بسبب الضجّة السلبية التي أحاطت بعملية البيع هذه».