بيع قطعة من كعكة زفاف تشارلز وديانا في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 أغسطس 2021, 12:30 مساء
صورة تظهر قطعة حلوى من كعكة زفاف الأمير تشارلز وديانا، 11 أغسطس 2021 (أ ف ب)

بيعت قطعة من كعكة زفاف الأمير تشارلز والليدي ديانا سبنسر العام 1981 مقابل أكثر من ثلاثة آلاف دولار في مزاد ببريطانيا، الأربعاء، في مؤشر جديد على الاهتمام المستمر بالأميرة الراحلة بعد أكثر من عقدين على وفاتها.

هذه القطعة البالغ وزنها حوالي 800 غرام من قالب الحلوى المصنوع قبل أربعة عقود من المرصبان المغلف بكريمة بيضاء كثيفة وعليه الشعار الملكي البريطاني، بيعت في مقابل 1850 جنيهًا إسترلينيًا (2220 جنيها أي 3075 دولارًا مع احتساب الرسوم والتكاليف). والسعر النهائي للقطعة هو أكثر بثلاثة أضعاف من السعر المحدد في بداية المزاد وراوح بين 300 و500 جنيه إسترليني، وفق «فرانس برس».

وقال مفوض المزاد كريس ألبوري المتخصص في التذكارات الملكية في دار «دومينيك وينتر أوكشنرز» المنظمة للحدث في سيرنسيستر غرب إنجلترا «ذُهلنا بعدد الأشخاص الذين يريدون المزايدة على هذه القطعة الكبيرة والفريدة من نوعها من الكعكة الملكية».

وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني: «تلقينا استفسارات كثيرة من مزايدين، معظمهم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول عدة في الشرق الأوسط». وأشار ألبوري إلى أن الفائز بالمزاد هو هاوي الجمع جيري لايتون المتحدر من ليدز في شمال إنجلترا.

قُدمت الكعكة في الأصل إلى مويرا سميث التي كانت تعمل مع والدة الملكة إليزابيث الثانية في مقر إقامتها في كلارنس هاوس بوسط لندن. وبعد وفاة سميث، باعت عائلتها هذه الكعكة من خلال دار المزادات عينها العام 2008 مقابل 1000 جنيه إسترليني لهاو جمع خاص عاد وحقق مكسبا ماليا من خلال بيعها، الأربعاء.

وقال القائمون على المزاد إن قطعة الحلوى «تبدو أنها في الحالة الجيدة نفسها تماما كما كانت عند بيعها في الأصل، لكننا ننصح بعدم تناولها».

بيع بانتظام
وبقيت الكعكة كما احتفظت بها سميث، ملفوفة في غلاف بلاستيكي داخل علبة كُتب عليها «يرجى التعامل معها بعناية»، ومؤرخة في 29 يوليو 1981، يوم الزفاف.

وقال القائمون على المزاد إن القطعة أتت من كعكة متعددة الطبقات قُدمت للموظفين في كلارنس هاوس، حيث كانت سميث تعمل في المطبخ.

ولفت المنظمون إلى أنه بالإضافة إلى كعكة الزفاف الرئيسية، وُزعت 22 كعكة أخرى خلال هذه المناسبة الملكية.

وتضمنت المجموعة التي بيعت في المزاد، الأربعاء، قطعًا مختلفة مرتبطة بالزفاف الملكي بينها البرنامج الاحتفالي وقائمة الطعام وبرنامج الجلوس على الطاولة من قصر باكنغهام.

ولا تزال قطع من كعكة زفاف تشارلز وديانا تُعرض للبيع بانتظام ولا يزال الاهتمام قويًا رغم طلاقهما العام 1996. وبيعت قطعة من كعكة الزفاف في صندوق تذكاري أصلي مقابل 2240 دولارًا في الولايات المتحدة في ديسمبر، بحسب دار «جوليانز» للمزادات.

ويشكل مزاد، الأربعاء، أحدث مثال على الاهتمام المستمر بالأميرة ديانا التي تُوفيّت عن 36 عامًا في حادث سيارة في باريس العام 1997.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - يوم الشباب الدولي (12 أغسطس)
كاريكاتير
طالبان تسيطر على مدينة تبعد 150 كيلومترا عن كابول
دولى
البعثة الأممية: اجتماع ملتقى الحوار الافتراضي يهدف لتحضير الحلول التوافقية
ليبيا
وزيرة العدل: نعمل على مسارين ونسعى لتنفيذ حكم براءة الساعدي القذافي
ليبيا
تونس تسجل درجة حرارة قياسية بلغت 49 درجة مئوية
عربى
رئيس ريال مدريد: ليس لي دخل برحيل ميسي عن برشلونة وأطالب بالاعتذار
رياضة عالمية
المتحورة «دلتا» تعيد مسألة الكمامة إلى الواجهة في الولايات المتحدة
دولى
البيت الأبيض: زيادة إنتاج النفط المقررة من كبار المنتجين غير كافية
دولى
الخليفي: لا عذر لرحيل مبابي عن باريس سان جيرمان بعد التعاقد مع ميسي
رياضة عالمية
ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 شخصا
عربى
السيدة اليعقوبي تطالب بوضع «آلية» لاعتماد القاعدة الدستورية وميثاق وطني للتعايش
ليبيا
أكرم جنين: قدمنا مقترحا للقاعدة الدستورية «خارج الصندوق»
ليبيا
سلطنة المسماري تستعرض أمام ملتقى الحوار مقترحا بشأن بالقاعدة الدستورية
ليبيا
زينينغا: إحالة 4 مقترحات للقاعدة الدستورية إلى ملتقى الحوار.. وتوصية بكيفية ...
ليبيا
بعد بيان «كاف» المهم عن دوري الأبطال والكونفدرالية: ليبيا خارج أفضل 12 اتحادا
رياضة محلية
ضبط أحد المتورطين في إطلاق النار على منزل رئيس مركز شرطة المجابرة
ليبيا
اللافي: توحيد القوى العسكرية تحت مظلة قيادة مدنية يبعد خطر الحرب عن البلاد
ليبيا
السفارة الأميركية: نورلاند في القاهرة للقاء مسؤولين مصريين وحفتر
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا تتغلب على ضربة الشمس