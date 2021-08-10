لرقصه على درج مسجد.. بنغلادش توقف نجم تواصل اجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 12:59 مساء
توقيف الشاب ياسين نجم الشبكات الاجتماعية في بنغلادش، 8 أغسطس 2021 (أ ف ب)

أعلنت شرطة بنغلادش، الإثنين، توقيف أحد نجوم الشبكات الاجتماعية لتصويره مقطع فيديو يظهره وهو يرقص بجانب امرأة داخل مسجد.

وقالت الشرطة إن مقطع الفيديو أثار غضبا على الإنترنت في الدولة ذات الأغلبية المسلمة، وأوقف ياسين (20 عاما) في منزله بداودكاندي على بعد 60 كيلومترا من العاصمة دكا، وفق «فرانس برس».

وقالت الشرطة إنها تبحث أيضا عن المرأة التي ظهرت في الفيديو.

وصوّر ياسين المقطع الشهر الماضي ونشره عبر صفحته على موقع «لينكي» لتشارك الفيديوهات.

وأظهر الفيديو الشاب ياسين يرقص مع امرأة على درج مسجد داودكاندي، وهو من 50 مسجدا بنتها الحكومة البنغلادشية أخيرا.

وتم تعليق حسابه منذ ذلك الحين لكن الشرطة قالت إن مقاطع فيديو رقص ياسين جذبت أكثر من 940 ألف متابع.

وقال قائد شرطة المدينة أمين الإسلام إن الشاب «أوقف بموجب قانون الأمن الرقمي بتهمة الاساءة للمشاعر الدينية»، مضيفا إن الرقص «دنّس المسجد».

وأوقفت الشرطة في بنغلادش، البلد العلماني رسميا، عشرات الأشخاص بتهمة المس بالمشاعر الدينية المسلمة، بما يشمل أشخاصا من الهندوس والأقليات الدينية الأخرى بتهمة الإساءة للقرآن أو نشر تعليقات من شأنها الإضرار بالمشاعر الدينية.

وفي سبتمبر، حُكم على رجل هندوسي بالسجن سبع سنوات بتهمة إهانة النبي محمد على «فيسبوك».

وسُجن كثر بتهمة التجديف في بنغلادش، بينهم مدونون علمانيون، فيما تعرض آخرون لهجمات من إسلاميين متطرفين في السنوات الأخيرة.

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