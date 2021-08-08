إيطاليا توقف زعيمة في مافيا نابولي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 02:03 مساء
عنصران من الدرك الإيطالي قرب القصر الرئاسي في روما، 27 أغسطس 2019 (أ ف ب)

أوقفت السلطات الإيطالية، السبت، ماريا ليتشاردي، إحدى زعيمات المافيا في نابولي، أثناء محاولتها السفر إلى إسبانيا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

هذه المرأة البالغة 70 عامًا، المعروفة باسم «لا بيكوليتا» أي «المرأة الصغيرة» بسبب قصر قامتها، هي شقيقة جينارو ليتشاردي، المؤسس الراحل لعصابة كامورا العائلية في ضواحي سكامبيا وسيكونديليانو، وفق «فرانس برس».

وسبق أن أمضت ثماني سنوات في السجن، وأُطلق سراحها في ديسمبر 2009، حسب تقارير إعلامية، قبل أن تتولى إدارة عمليات العصابة العائلية.

وذكرت وكالات أنباء محلية أن السلطات الإيطالية أوقفت ليتشاردي في مطار تشامبينو في روما أثناء تسليمها حقائبها قبل رحلة إلى إسبانيا، حيث تعيش ابنتها.

وهي متهمة بارتكاب أعمال مافيوية وعمليات ابتزاز وتلقي أموال بطريقة غير مشروعة والتزوير في مزادات علنية.

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