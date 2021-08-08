بروح شابة.. مشجعات في السبعين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 10:16 صباحا
أعضاء في فرقة لمشجعات رياضيات مسنات خلال حصة تدريب، طوكيو، 26 يوليو 2021 (أ ف ب)

بروح شابة، تواصل مشجعات في خريف العمر الاستمرار في التدريب في صالة للألعاب الرياضية في العاصمة اليابانية، رغم حظر التشجيع خلال دورة الألعاب الأولمبية الحالية في طوكيو بسبب جائحة (كوفيد-19).

وعلى إيقاع أغنية تايلور سويفت «شايك إت أوف»، ترفع فومي تاكينو (89 عامًا) أدوات التشجيع وتتحرك بحماسة، فيما تقوم زميلاتها اللواتي يبلغن في المعدل 70 عامًا بحركات رياضية تتطلب جهدًا كبيرًا حتى من الشباب، وفق «فرانس برس».

وتقول تاكينو وهي مؤسسة فرقة «جابان بوم بوم» وعميدة السن بين أعضائها «جميعهنّ متحمسات للغاية (...)، بعض الآلام في الساقين والوركين لن تمنعهن من المضي قدمًا».

وبمعدل ساعتين من التدريب المكثف أسبوعيًا، تستعد المشجعات المخضرمات لإحياء عرض كبير احتفالًا بمرور 25 عامًا على تشكيل الفرقة، وهو حدث أُرجئ العام الماضي بسبب الجائحة.

وتشكل هذه التمارين مهمة شاقة جسديًّا لكنها طريقة جيدة «للحفاظ على الصحة» و«علّة الوجود»، وفق ماساكو ماتسووكا (73 عامًا) وهي إحدى عضوات الفرقة.

في بداية المغامرة، فضلت تاكينو التكتم بشأن شغفها خوفًا من نظرة المجتمع، وواجهت تاليا صعوبة في استقطاب نساء أخريات لتشكيل الفرقة.

وتشير إلى أن مفهوم تشكيل فرقة من المشجعات المسنات بتنانير قصيرة وبزات براقة كان ليساء فهمه من المجتمع الياباني في ذلك الوقت.

لكن الزمن تغير، وبات هناك الآن «فرق أخرى كثيرة، وقد اعتاد الناس على رؤيتنا على التلفزيون. ربما لا يزال الأمر مزعجًا للبعض، لكن ها نحن هنا، فلنقل إننا نجحنا في حجز موقع لنا في المجتمع»، وفق تاكينو.

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