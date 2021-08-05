ميغن ماركل تطالب بمساعدة النساء على معاودة العمل

ميغن ماركل في جنوب أفريقيا، 1 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

احتفت ميغن ماركل دوقة ساسكس بعيد ميلادها الأربعين في شريط فيديو تطلب فيه من أصدقائها مساعدة النساء على معاودة العمل بعد الوباء.

وتظهر الممثلة السابقة وزوجة الأمير هاري في تسجيل قصير وهي تمازح الممثلة ميليسا ماكارثي، وذلك بعد شهرين على ولادة طفلتها الثانية ليليبت، وفق «فرانس برس»

وتقول ميغن ماركل في الفيديو: «بمناسبة احتفالي بعيدي الأربعين، أطلب من 40 صديقا أن يكرّسوا 40 دقيقة من وقتهم للمساعدة في توجيه النساء اللواتي يتحضّرن للعودة إلى سوق العمل». وتردف: «أظنّ أنه إذا ما قمنا بذلك جميعا وخصَّصنا 40 دقيقة لعمل من هذا القبيل، ستجرّ النتيجة الأخرى»

وفقد ملايين الأشخاص حول العالم وظائفهم بسبب وباء «كوفيد-19».

ويظهر الأمير هاري لبرهة في الفيديو وهو يحرّك كرات بحركات بهلوانية.

ويعيش الزوجان راهنًا في منطقة راقية في كاليفورنيا بجوار مئات المشاهير الأميركيين الأكثر ثراء.

وأجرى هاري وميغن بعد إعلان انسحابهما من العائلة المالكة البريطانية مقابلة في مارس هذا العام مع مقدمة البرامج التلفزيونية الأميركية أوبرا وينفري أدليا خلالها بتصريحات نارية أججت التوتر مع العائلة.

ومن أبرز هذه التصريحات، كشف هاري وميغن أن فردًا لم يسمياه في العائلة الملكية تساءل عن لون بشرة ابنهما أرتشي قبل ولادته، بما أن والدته خلاسية. وكشف هاري أنه ينوي نشر مذكّراته في نهاية العام 2022، مستعيدًا فيها «الأخطاء» و«العبر التي استخلصها»، بحسب دار النشر القائمة على هذا المشروع.

كما أعلنت مؤسسة «أرتشيويل فاونديشن» التي يديرها هاري وميغن أن الأخيرة ستنتج سلسلة رسوم متحركة لحساب «نتفليكس» لتشجيع الفتيات الصغيرات على التحرر، وهو عمل مستوحى من شخصيات نسائية صنعت التاريخ. وبالإضافة إلى ذلك، أبرم الزوجان عقودًا بمبالغ طائلة مع «نتفليكس» و«سبوتيفاي».