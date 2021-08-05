دمية «باربي» تكريمًا لعالمة بريطانية طورت لقاح أسترازينيكا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 02:01 مساء
دمى «باربي» في مركز تصنيع تابع لشركة «ماتيل» بولاية كاليفورنيا الأميركية، 7 ديسمبر 2018 (أ ف ب)

أعلنت شركة ماتيل العملاقة لصناعة الألعاب، الأربعاء، أنها صنعت دمية «باربي» جديدة تكريمًا للعالمة البريطانية ساره غيلبرت، المشاركة في تطوير لقاح أكسفورد/أسترازينيكا ضد «كوفيد-19»، الذي يشكل مصدر فخر في بريطانيا رغم الجدل بشأن آثاره الجانبية.

وقالت أستاذة علم اللقاحات بجامعة «أكسفورد» ساره غيلبرت إنها وجدت هذه المبادرة «غريبة جدًا» في بادئ الأمر لكنها قالت في بيان صادر عن الشركة إنها تأمل في أن «تلهم الجيل المقبل من الفتيات الصغيرات للعمل في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات»، وفق «فرانس برس».

وأضافت: «آمل أن يدرك الأطفال الذين يرون دمية باربي خاصتي مدى أهمية المهن العلمية لمساعدة العالم من حولنا».

وحصلت غيلبرت من الملكة إليزابيث الثانية على وسام تكريمي في يونيو تقديرًا لدورها في خدمة الصحة العامة والبحوث الطبية.

وبيع أكثر من مليار دمية «باربي» في جميع أنحاء العالم منذ إطلاقها من جانب شركة «ماتيل» قبل 60 عامًا. وبعد انتقادات طالت ما وُصف بأنه صورة سطحية تقدمها اللعبة، عمدت العلامة التجارية إلى تقديم هذه الدمى بمظاهر متنوعة في السنوات الأخيرة.

وإضافة إلى ساره غيلبرت، كشفت «ماتيل» عن خمسة نماذج جديدة لتكريم النساء العاملات في مجال العلوم، موضحة أنها تريد «إلهام الجيل المقبل للتعلم من هؤلاء البطلات».

وتجسد هذه الدمى الموجهة لهواة الجمع والتي لن تُطرح للبيع على نطاق واسع، الأميركيتين إيمي أوسوليفان الممرضة في قسم الطوارئ في مستشفى ويكوف (نيويورك)، وأودري كروز الطبيبة في لاس فيغاس التي تحارب التمييز، إضافة إلى الطبيبة الكندية تشيكا ستايسي أوريوا

والعالمة البرازيلية في مجال الأبحاث الطبية الحيوية جاكلين غويس دي جيزويس والطبيبة الأسترالية كيربي وايت التي شاركت في ابتكار ثوب قابل لإعادة الاستخدام لأفراد الطواقم التمريضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يويفا» يحسم مصير «فار» في مباريات تصفيات كأس العالم
رياضة عالمية
عبدالله الفضيل حكمًا لموقعة الأهلي طرابلس والاتحاد في الدوري
رياضة محلية
الانتقائية في الولادات تهدد النساء خلال عقد
طب وصحة
يد فرنسا تحبط حلم مصر الذهبي في طوكيو
رياضة عالمية
طالب يتنكر لأداء امتحانات الثانوية العامة مكان صديقته
منوعات
واشنطن تخطط لفرض تلقي لقاح «كورونا» على الأجانب المسافرين إليها
دولى
«ذا نيويورك تايمز» تتخطى عتبة ثمانية ملايين مشترك
اقتصاد
تعليمات أمنية استعدادا لموقعة «الاتحاد» ضد «الأهلي» في نهائي الدوري
رياضة محلية
حريق جديد يهدد محطة للطاقة الحرارية في تركيا (فيديو)
دولى
الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات بالفيروس في ستة أشهر
دولى
«فرانس برس»: كيف استقبل اللبنانيون الذكرى الأولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت
عربى
سليمان الحراري: دون توحيد المؤسسة العسكرية لن تنجح الانتخابات
ليبيا
الرقابة الإدارية تتدخل بتحقيقات عاجلة ودقيقة في أزمة ملاريا منتخب الكرة المصغرة ...
رياضة محلية
الصين: السلطات في ووهان ستُخضع جميع سكّانها لفحوص كورونا من جديد
دولى
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
عقيلة صالح: من الطبيعي ألا يترشح للرئاسة المحكوم عليه من الجنائية الدولية
ليبيا
ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟
ليبيا
«مجلس الدولة»: لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية تنجز عملها خلال عشرة أيام
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثماني علامات للعينين تشير إلى وجود أمراض بالجسم