المثلجات الإيطالية في فيينا.. إرث عريق عابر للأجيال

سيلفيو مولين-براديل يعرض مثلجاته الإيطالية داخل المتجر العائلي في فيينا، 31 مايو 2021 (أ ف ب)

يبدأ طلائع الزبائن منذ العاشرة صباحًا في التقاطر إلى متجر سيلفيو مولين-براديل الذي تبيع عائلته المثلجات الإيطالية منذ 1886 في فيينا؛ حيث تحقق هذه الأطعمة رواجًا منذ زمن الإمبراطورية.

ويوضح الرجل الذي ورث إمبراطورية عائلية حقيقية، لوكالة «فرانس برس» خلال إشرافه على العمل الذي لا يزال يحصل يدويًا في المتجر أن المثلجات يجب أن تكون «بألوان الباستيل الشاحبة، هذا ضمان الجودة».

يقع متجر «إيسالون أم شفيدينبلاتز» المشيَّد على الطراز القديم في ساحة محاطة بالأشجار في وسط المدينة، وهو يعج دائمًا بالرواد. وانطلق الموسم في 19 مارس بعيد القديس يوسف شفيع العمال، ويبلغ ذروته في الموسم الصيفي.

ويستقطب المتجر خمسة آلاف زبون يوميًا على مدى أشهر عدة. وفي النمسا التي تعد أقل من تسعة ملايين نسمة، يتقاسم ما لا يقل عن 367 صانعًا مثلجات إيرادات سنوية تبلغ مئة مليون يورو.

ويستهلك كل نمساوي حوالي ثمانية لترات من المثلجات سنويًا، ما يوازي 21 كوبا من ثلاث مغارف لكل منها، أي أكثر من الاستهلاك في إيطاليا حيث يتناول الإيطاليون ستة لترات «فقط». وكانت الإمبراطورية النمسوية-المجرية من أولى البلدان والمناطق التي انتشرت فيها المثلجات الإيطالية خارج منشئها، قبل أن تغزو أوروبا برمتها.

حرفة عابرة للأجيال

بدأت القصة مع هجرة سكان كثر من وادي زولدو في جبال الألب الإيطالية، على غرار أركانجيلو مولين-براديل، الجد الأكبر لسيلفيو، هربا من الفقر.

وكان شقيقه قد تعلَّم صنع المثلجات على متن قارب بفضل رجل من صقلية فنقل له خبرته الفنية. وقد راودته فكرة بيع هذه الأطعمة أثناء تجواله في متنزه براتر الكبير في فيينا. وكانت قريته تابعة للإمبراطورية النمسوية-المجرية بين العامين 1806 و1866، وهو كان على دراية بشغف سكان فيينا بالمعجنات المصنوعة من سكر الشمندر.

ويقول سيلفيو مولين-براديل بملابسه الأنيقة وشعره الأبيض إن جده ساهم في «تعميم المثلجات على مختلف الفئات الاجتماعية بعدما كانت تقتصر على الميسورين». وشكلت المثلجات الإيطالية المصنوعة من الماء وليس من الحليب الطازج الباهظ الكلفة، خيارًا مناسبًا لأفراد الطبقات العاملة.

وفي مطلع القرن العشرين، حصل صانعو مثلجات الـ«جيلاتو» على حق فتح متاجر فعلية في فيينا، بدأت تستقطب تدريجيًا المئات ثم الآلاف من الإيطاليين الذي شق بعضهم طريقه إلى ألمانيا المجاورة.