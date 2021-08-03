«سيدة الكركند» تواصل الصيد رغم تخطيها 100 عام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 10:05 صباحا
فيرجينيا أوليفير (101 عام) تتفحص سمكة كركند في خليج بينوبسكوت بولاية ماين الأمريكية، 31 يوليو 2021 (أ ف ب)

تواظب فيرجينيا أوليفر، الأميركية البالغة 101 سنة، على صيد الكركند قبالة سواحل ولاية ماين في شمال شرق الولايات المتحدة منذ أكثر من تسعة عقود، ولا يبدو أنها مصممة على التقاعد.

هذه المعمّرة هي أقدم صيادة محترفة للكركند في ولاية ماين، وربما في كل أنحاء العالم، بحسب مؤرخين محليين، وفق «فرانس برس».

وتبحر فيرجينيا أوليفر ثلاثة أيام في الأسبوع، مع ابنها ماكس (78 عاما). وهو يساعدها في تشغيل القارب الذي أطلق زوجها الراحل اسمها عليه تكريما لها. وتقول فيرجينيا: «سأفعل (هذا).. حتى مماتي»، مضيفة «يقول لي الناس، لماذا تقومين بذلك؟ لأنني أريده. أنا كبيرة في السن بما يكفي لأتولى أموري بنفسي».

وتعيش أوليفر التي يسميها أصدقاؤها جيني فيما يلقبها آخرون «سيدة الكركند»، منذ الولادة في روكلاند، وهي مدينة صغيرة في ولاية ماين، ولا تزال تقيم في الشارع الذي وُلدت فيه.

ويقول الرئيس السابق لجمعية صيادي الكركند في ماين ديفيد كوزينز «جيني رائعة»، مضيفا «صورة جيني في ذاكرتي منذ البدء هي كصيادة، بطبيعة الحال».

وتستيقظ جيني في الساعة الثالثة والنصف صباحا. وعند الخامسة صباحا، تكون على متن قاربها. وهي تملك مع ابنها مئات الأفخاخ، ويعملان كفريق لصيد القشريات الثمينة. ينتشل ماكس الأفخاخ من المياه، فيما تقيس والدته الكركند.

بملابس الصيد والأحذية والقفازات المطاطية، تتفقد المعمّرة النشيطة الكركند واحدا تلو الآخر للتأكد من أن حجمها يتناسب مع المعايير المحددة والتي تم إعدادها لحماية تكاثر هذا النوع والإبقاء على موارد المنطقة.

وهي تقوم أحيانا بدور الربّان، لكنها تتجنب تولي دفة القيادة في حالات الضباب الكثيف.

ويؤكد ماكس «هي لا تتوقف أبدا. إنها دائمة الحركة والانشغال. أحيانا يتعبني مجرد التفكير في الأمر».

وفي نهاية اليوم، يحضر الصيادان الكركند إلى تعاونية، ما يسمح لهما ببيعها بأفضل سعر. وتؤكد «سيدة الكركند» أنها لن تتقاعد ولا تخطط لوقف نشاطها.

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