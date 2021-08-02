نمرا سومطرة مصابان بـ«كوفيد-19» في إندونيسيا

صورة لنمر مصاب بـ«كوفيد-19» في حديقة حيوانات راغونان بإندونيسيا، 1 أغسطس 2021 (أ ف ب)

أصيب نمران من نمور سومطرة في حديقة حيوانات جاكرتا بوباء «كوفيد-19»، وفق ما أعلنت السلطات الإندونيسية التي تسعى إلى معرفة كيفية انتقال العدوى إلى هذين الحيوانين المهددين بخطر الانقراض.

وشُخّصت إصابة تينو (9 سنوات) وهاري (12 سنة) بـ«كوفيد-19» في منتصف يوليو بعد معاناتهما عوارض من نوع الإنفلونزا وصعوبات في التنفس وفقدان الشهية. والنمران الذكران اللذان خضعا للعلاج هما في طور التعافي، وفق «فرانس برس».

وقالت سوزي مارسيتاواتي المسؤولة عن خدمة الحدائق والغابات في جاكرتا في بيان إن «الحيوانين هما الآن في صحة جيّدة. وقد رجعت إليهما الشهية واستعادا نشاطهما».

وحديقة حيوانات راغونان مغلقة منذ يونيو، في وقت يسجّل البلد ارتفاعا شديدا في الإصابات بـ«كوفيد-19».

وصرّحت مارسيتاواتي «رسمنا مسار كلّ تحرّكات المعالجين والحرّاس في الحديقة الذين كانوا على اتصال بالنمرين، ولم ينقل أحد منهم العدوى إلى الحيوانين عندما كان مصابا بها».

وتسعى إندونيسيا إلى احتواء انتشار الوباء الذي حصد في موجته هذه أكبر عدد من الأرواح بسبب المتحورة «دلتا» الشديدة العدوى.

وسُجّل في البلد أكثر من 3,4 ملايين إصابة و94119 وفاة ناجمة عن الفيروس، لكن الأرقام الفعلية هي على الأرجح أعلى بكثير نظرا للنسبة الضئيلة لفحوص التشخيص التي يتمّ إجراؤها.