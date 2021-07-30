تحصين أرنب «ليندت» بحكم قضائي

الغلاف الذهبي لأرنب «ليندت» ماركة مودعة في ألمانيا (أ ف ب)

حسب قرار محكمة ألمانية، أصبح اللون الذهبي للغلاف المستخدم من صانع الشوكولا السويسري «ليندت أند شبرونغلي» لأرانب عيد الفصح يحظى بحماية ماركة مودعة.

وكانت «ليندت» رفعت دعوى ضد صانع الشوكولا الألماني «هايلمان» الذي راح أيضا يبيع شوكولا العيد على شكل أرانب في غلاف من هذا اللون في 2018، وفق «فرانس برس»، الجمعة

وقدمت الشركة السويسرية دراسة سوق أظهرت أن 70 % تقريبا من المستهلكين يربطون بين الغلاف الذهبي ومنتجاتها لعيد الفصح، في مسعى إلى تعزيز موقفها.

واعتبرت المحكمة الفدرالية العليا في بيان أن هذه النسبة «تفوق بوضوح نسبة 50 %» اللازمة للاعتراف بالماركة.

ويُعدّ الأرنب الذهبي من ماركة «ليندت» أرنب الفصح الأكثر مبيعا في ألمانيا، مع حصة في السوق تبلغ 40 %. وهو يُغلَف بورق ذهبي منذ العام 1952 ولم يتغير لون الغلاف منذ 1994.

ولم تفلح «ليندت» سابقا في تصنيف هذا المنتج ماركة محمية بناء على مواصفات أخرى مثل الشكل والشريط الأحمر.