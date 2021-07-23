إنقاذ رجل هاجمة دب لعدة ليال

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 يوليو 2021, 10:50 صباحا
صورة التقطت في 16 يوليو 2021 لمخيم لعمال المناجم قرب نومي في ألاسكا أنفذ خفر السواحل الأميركيون فيه رجلاً هاجمه دب (أ ف ب)

أنقذ خفر السواحل في ألاسكا، بواسطة مروحية، رجلاً في مخيم تعرض لهجوم من دب.

وأوضح خفر السواحل أن أفراد طاقم مروحية تابعة لهم، لاحظوا في أثناء رحلتهم، الجمعة، بين بلدتي كوتزبيو ونومي في غرب وسط ألاسكا «إشارة استغاثة فوق كوخ» في مخيم لعمال المناجم، قبل أن يلوح لهم رجل على الأرض، وفق «فرانس برس».

وأضافوا أن «عناصر الطاقم هبطوا بالمروحية، وتواصلوا مع الرجل الذي كان يحتاج إلى رعاية طبية بعد تعرضه لهجوم من دب قبل أيام قليلة». ونُقل الرجل الذي كان مصاباً في ساقه وجذعه بمروحية إلى نومي لمعالجته.

وروى الرجل أن الدب، الذي هاجمه، عاد إلى المخيم تكراراً واستمر يضايقه كل ليلة لمدة أسبوع كامل. ولاحظ أصدقاؤه غيابه لكونه لم يعد إلى بلدة نومي في اليوم المحدد.

وتشكّل ولاية ألاسكا الأميركية، التي تعبرها الدائرة القطبية الشمالية، موطناً للدببة السوداء والقطبية والبنية، ومنها دب كودياك، الذي يُعتبر أحد أكبر هذه الحيوانات في العالم.

وأشار الموقع الإلكتروني لإدارة الصيد البحري والبري، في ألاسكا، إلى أن من الشائع أن يشاهد السكان المحليون أو الزوار دببة «على مسافة تكون قريبة عادةً».

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