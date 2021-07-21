ضباب دخاني يغطي نيويورك لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 يوليو 2021, 10:47 صباحا
زوارق تمر من أمام تمثال الحرية الذي غطاه الضباب الرمادي الدخاني، 20 يوليو 2021 (أ ف ب)

لفّ نيويورك ومناطق عدة من شرق الولايات المتحدة وكندا، الثلاثاء، ضباب رمادي دخاني ناجم عن حرائق في غرب الولايات المتحدة وكندا.

وأصدرت الجهات المختصة بحماية البيئة في ولاية نيويورك تنبيها يتعلق بجودة الهواء طوال اليوم، نظرا إلى توقع تجاوز مستويات تركيز الجسيمات الدقيقة 35 ميكروغراما لكل متر مكعب، وفق «فرانس برس».

وأشار متخصص في هذه الهيئات إلى أن بلوغ دخان حرائق في الغرب منطقة نيويورك أمر معتاد، لكنه غالبا ما يبقى على ارتفاع كافٍ في الغلاف الجوي، بما لا يؤثر على جودة الهواء. ولاحظ أن الدخان هذه المرة أدنى من الارتفاع المعتاد.

ومن المتوقع أن تختفي هذه الظاهرة، الأربعاء، مع وصول كتلة هوائية باردة إلى منطقة نيويورك، بحسب ما أفاد ناطق باسم هيئة الأرصاد الوطنية الأميركية.

واجتاح عدد من الحرائق الكبيرة غرب الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، أبرزها في كاليفورنيا ونيفادا وأوريغون، حيث يستعر حريق «بوتليغ» الخطير، مع أن موسم الحرائق لا يزال في بدايته.

وفي كندا، أجليَ أكثر من ألفَي شخص في الأيام الأخيرة في مقاطعة أونتاريو ذات التعداد السكاني الأكبر في البلاد، واشتعل أكثر من 200 حريق في هذه المقاطعة وفي مانيتوبا المجاورة لها، بحسب ما أفادت السلطات، الثلاثاء.

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