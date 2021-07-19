دبان يُنقلان من لبنان إلى الولايات المتحدة

أحد الدبين البنيين السوريين في قفصه بحديقة حيوانات قرب مدينة صور، جنوب لبنان، 18 يوليو 2021 (أ ف ب)

نقل دبان بنيّان سوريان إلى الولايات المتحدة، الأحد، بعدما أُنقذا من حديقة حيوانات في لبنان حيث كانا يعيشان في مساحة ضيقة ولا تتوافر لهما كمية كافية من الطعام، حسب ما أفادت منظمتان للدفاع عن حقوق الحيوان.

وكان الدبان هومير وأوليسيس اللذان يبلغان 18 عاما ويزن كل منهما 130 كيلوغراما يعيشان في حديقة حيوانات بالقرب من مدينة صور في جنوب لبنان، بحسب جمعية «أنيملز ليبانون».

وأوضحت المنظمة غير الحكومية في بيان نشرته «فرانس برس» أنها تمكنت من جعل صاحب الدبين يفرج عنهما بعدما أقنعته «بأنهما يستحقان أفضل من القفصين الأسمنتيين الصغيرين اللذين كانا محتجزين فيهما لأكثر من عشر سنوات».

بعد نقل الدبان من بيروت إلى الولايات المتحدة، سيودعان محمية الحيوانات البرية «وايلد أنيمل سانكتشويري» في ولاية كولورادو الأميركية.

وتنتمي الدببة البنية السورية إلى نوع فرعي صغير نسبيا من الدببة البنية المعرّضة للانقراض. وهذا النوع من الدببة لم يعد موجودا في البرية في سوريا أو لبنان، بحسب منظمة «بير كونسرفيشن» البريطانية غير الحكومية.

وقال مدير «أنيملز ليبانون» جيسون ماير إن الدبين اللذين كانا في حديقة الحيوانات مستوردان على الأرجح من أوروبا الشرقية.

وكان من المقرر أن يُنقل الدبان من لبنان أصلا في نهاية العام 2019، لكنّ الخطوة أرجئت بفعل جائحة «كوفيد 19» والقيود المصرفية المرتبطة بالأزمة الاقتصادية.

وأشارت منظمة «فور بوز» الدولية التي تشارك بدورها في نقل الحيوانين إلى أنها شاهدتهما للمرة الأولى في نوفمبر 2019

وأوضحت المنظمة غير الحكومية في بيان أنهما كانا «محصورين في قفصين صغيرين» ولم يكن الماء متوافرا لهما، ولا كانا يُزوَدان الغذاء بانتظام، في حين لم يكن مأواهما «ملائما» عندما تكون الأحوال الجوية سيئة.

ولاحظ البيان أن «الدبين لم يكونا يعانيان فقط سوء التغذية ولكن أيضا الإجهاد الشديد فضلا عن اضطرابات سلوكية حادة».

وأفاد ماير بأن نحو 30 من الأسود والنمور، بالإضافة إلى عشرات الدببة الأخرى في لبنان تعيش في حدائق حيوانات خاصة أو في منازل خاصة كحيوانات أليفة.