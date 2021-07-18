موز مهروس بالكوكايين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 يوليو 2021, 01:30 مساء
موز من كوستاريكا في إحدى أسواق العاصمة الأميركية واشنطن في 25 فبراير 2014 (أ ف ب)

كشفت النيابة العامة الهولندية، الجمعة، أن الجمارك ضبطت 3 أطنان من الكوكايين، مخبأة في أوعية تحوي موزًا مهروسًا في مرفأ روتردام.

وعُثر على المخدرات، التي تقدَّر قيمتها في السوق بحوالي 255 مليون يورو ليل الثلاثاء -الأربعاء، خلال دورية تفتيش روتينية لحاوية آتية من الإكوادور ومتجهة نحو بازل في سويسرا، وفق «فرانس برس».

وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة أن «كمية الكوكايين هذه هي من أكبر الكميات المضبوطة في مرفأ روتردام»، مع الإشارة إلى أن المخدرات قد أُتلفت.

وباتت هولندا نقطة دخول رئيسة للمخدرات المهربة إلى أوروبا، لا سيما منها الكوكايين، من خلال مرفأ روتردام الأكبر في القارة. وضُبط هذه السنة حوالي 50 طنًا من الكوكايين الموجهة إلى هولندا، بحسب أرقام السلطات الهولندية.

وأعربت منظمة الشرطة الأوروبية (يوروبول)عن قلقها من ازدياد الفساد المرتبط بالإتجار بالمخدرات، في تقرير نُشر في أبريل. وباتت كميات كوكايين غير مسبوقة تُهرّب إلى الاتحاد الأوروبي من أميركا اللاتينية، في سياق تجارة تدر مليارات الدولارات من الأرباح على المجموعات الإجرامية في المنطقتين، بحسب «يوروبول».

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