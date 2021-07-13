بيع خرطوشة «سوبر ماريو» بـ1.56 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 10:38 صباحا
صورة غير مؤرخة نشرتها هيريتيج أوكشنز تظهر خرطوشة للعبة الفيديو سوبر ماريو 64 (أ ف ب)

شهد مزاد أُقيم الأحد، بيع خرطوشة غير مستعملة للعبة الفيديو الشهيرة «سوبر ماريو» مخصصة لأجهزة «نينتندو 64»، في مقابل 1.56 مليون دولار.

وهو سعر قياسي جديد للعبة فيديو بحسب دار «هيريتيج أوكشنز» الأميركية، التي نظّمت الحدث، وفق «فرانس برس».

وأوضح الناطق باسم الدارالتي تتخذ مقرًا لها في دالاس بولاية تكساس الأميركية، إريك برادلي لوكالة فرانس برس «هذه أول لعبة تباع في مزاد بأكثر من مليون دولار».

وكانت «هيريتيج أوكشنز» حققت سعرًا قياسيًا، أول الجمعة، من خلال بيع خرطوشة للعبة الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا» معدة لجهاز «نينتندو إن إي إس» القديم، في مقابل 870 ألف دولار. وتعود خرطوشة «سوبر ماريو 64» هذه إلى العام 1996 وقد استُخدمت فيها للمرة الأولى تقنية الأبعاد الثلاثية.

وأشار إريك برادلي إلى أن «هذه النسخة الأولى المعروفة التي نالت علامة 9.8 إيه++» من شركة «واتا» المتخصصة في ألعاب الفيديو التي تقيِّم وضع الخراطيش، لافتًا إلى أن هذه العلامة «هي الأعلى التي يمكن لأي لعبة فيديو قديمة الحصول عليها».

ويشكل السبّاك «ماريو» ذو الشارب والقبعة الحمراء إحدى أشهر الشخصيات في تاريخ العاب الفيديو، وهو ساهم في النجاح العالمي لشركة «نينتندو».

وظهرت الشخصية باسم «جامبمان» سنة 1981 في لعبة «دانكي كونغ»، قبل تسميتها «ماريو» سنة 1985. وتحقق ألعاب الفيديو القديمة رواجًا متزايدًا في السنوات الأخيرة.

وفي أبريل الفائت، بيعت خرطوشة للعبة «سوبر ماريو بروس» مخصصة لأجهزة «نينتندو إن أي إس» من العام 1986، في مقابل 660 ألف دولار خلال مزاد نظمته أيضا «هيريتيج أوكشنز».

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