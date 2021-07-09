اكتشاف ثالث أكبر ماسة في العالم ببتسوانا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 يوليو 2021, 12:32 مساء
الماسة التي اكتشفت في بتسوانا وتم اطلاع الحكومة عليها ويبلغ وزنها 1174 قيراطا، 7 يوليو 2021 (أ ف ب)

اكتشفت في ببتسوانا يونيو الماضي ماسة خام ضخمة ذات انعكاسات فضية باتت ثالث أكبر أحجار الماس في العالم، وفق ما أفادت، الأربعاء، شركة «لوكارا» الكندية.

ويعود اكتشاف الحجر الكريم الذي يبلغ وزنه 1174 قيراطا إلى 12 يونيو، متقدما على ماسة أخرى عثرت عليها في الأول من يونيو في البلد شركة تعدين أخرى، وفق «فرانس برس».

ووصفت المدير العام لشركة «لوكارا» نسيم لاهري هذا الحجر بأنه «اكتشاف تاريخي للشركة ولبتسوانا أيضا». وقالت باعتزاز خلال عرضها الماسة أمام الحكومة في غابورون إن «هذه الماسة تحتل المركز الثالث في ترتيب الأحجار الكبيرة».

ويعزز هذا الاكتشاف موقع الصدارة الذي تحتله بتسوانا عالميا فيما يتعلق بأكبر الأحجار، إذ يرفع رصيدها من أكبر الماسات في العالم إلى ست. وأشاد الرئيس موكويتسي ماسيسي بهذه «اللحظة الرائعة»، مبديا ارتياحه إلى زيادة وتيرة اكتشافات الماس في بلده.

وتعود ملكية الماسة المكتشفة في الأول من يونيو، ووزنها 1098 قيراطا، إلى شركة «دبسوانا» المملوكة من الحكومة وشركة «دي بيرز» الجنوب أفريقية لتجارة الماس. وتعتبر «كولينان» التي يزيد وزنها على 3100 قيراط أكبر ماسة معروفة، وتم اكتشافها في جنوب أفريقيا العام 1905.

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