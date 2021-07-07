في سابقة عالمية.. تحضيرات لنقل قطيع أفيال من بريطانيا إلى كينيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 يوليو 2021, 03:30 مساء
أفيال في محمية كيمانا الحيوانية في كينيا عند سفح كيليمنغارو، 2 مارس 2021 (أ ف ب)

يغادر قطيع من الأفيال حديقة حيوانات في جنوب إنجلترا تمهيدًا لنقله بالطائرة إلى كينيا؛ حيث سيعاد إطلاقه في البرية، في عملية وصفتها مؤسسة «أسبينال» المنظمة لها، الثلاثاء، بأنها «الأولى من نوعها في العالم».

وتعتزم جمعية الحفظ هذه، التي تتولى كاري جونسون زوجة رئيس الوزراء بوريس جونسون منصب المسؤولة الإعلامية فيها، إخراج ثلاثة عشر فيلًا من متنزه «هولتس وايلد أنيمل بارك» في كنت، العام المقبل وتقلها بالطائرة مسافة سبعة آلاف كيلومتر إلى جنوب كينيا؛ حيث ثمة موقعين قيد الدراسة لهذه الغاية، وفق «فرانس برس».

وترغب مؤسسة «أسبينال» تنظيم عملية نقل جوي للقطيع الذي يبلغ وزنه الإجمالي 25 طنًا والذي ولد أصغر أعضائه في مارس 2020.

وكتبت كاري جونسون ورئيس المؤسسة داميان أسبينال في مقالة نشرتها صحيفة «ذي صن»: «بعد سنوات من الموازنة بين المنافع والمخاطر في مؤسسة أسبينال، قررنا خوض هذا المشروع غير المسبوق وإنجاز هذه السابقة العالمية».

وأشارا إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي يعاد فيها إدخال قطيع من الأفيال القادرة على التكاثر إلى الطبيعة»، وهي عملية من شأنها أن تزيد متوسط العمر المتوقع للأفيال وتمنحها رفاهية أكبر؛ إذ إن الحياة في الأسر تسبب الإجهاد والاكتئاب لدى هذه الحيوانات.

وتقول الجمعية إنها ستعمل مع فرق مكافحة الصيد غير القانوني للمساعدة في ضمان بقاء القطيع على المدى الطويل في كينيا.

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