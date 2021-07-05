تعطيل قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 يوليو 2021, 04:00 مساء
رجلان يرتديان الزي العسكري يقفان أمام لوحة تذكارية على شاطئ النورماندي، شمال فرنسا، يونيو 1954 (أ ف ب)

أتاحت عملية كبيرة شملت إجلاء 1800 شخص تعطيل قنبلة تزن 500 كيلوغرام تعود إلى الحرب العالمية الثانية بالقرب من مدينة سانت إتيان في جنوب شرق فرنسا، الأحد، وفقًا للسلطات.

واكتُشفت القنبلة في أبريل 2020 خلال أعمال حفر، وألقاها سلاح الجو الملكي البريطاني في مارس 1944، خلال غارات هدفت إلى تدمير مصانع في مدينة لاريكاماري الصغيرة كان الجيش الألماني يستخدمها أثناء احتلاله فرنسا، وفق «فرانس برس».

وبادر جهاز إزالة الألغام في مدينة ليون إلى دفن القنبلة العديمة الخطر على السكان على عمق أكثر من ثلاثة أمتار تحت الأرض بانتظار تعطيلها الذي حصل، الأحد، ونقلها إلى موقع في شمال فرنسا.

وقال المسؤول في مقاطعة لا لوار توما ميشو إن مئات الأشخاص شاركوا في العملية، «بينهم 130 شرطيًا تولوا فرض طوق أمني في محيط موقع القنبلة الذي أخضع للمراقبة بواسطة كاميرات الفيديو وطائرة مسيّرة».

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