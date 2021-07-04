أول تظاهرة نسوية في دكار ضد «ثقافة الاغتصاب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 يوليو 2021, 05:03 مساء
مشاركات في تظاهرة مناهضة للعنف ضد النساء في دكار، 3 يوليو 2021 (أ ف ب)

تظاهر عشرات المدافعات عن حقوق النساء، السبت، في دكار بوجوه مكشوفة للتنديد بتراخي القضاء والتسامح المفرط في المجتمع السنغالي تجاه العنف ضد المرأة.

وتجمعت حوالي ثلاثين امرأة في ساحة الأمة، المكان التقليدي للتظاهرات في العاصمة السنغالية، بناء على دعوة من «تجمع النسويات في السنغال لمناهضة العنف ضد المرأة»، وهي جمعية أُنشئت بعد قضية اغتصاب مراهقة أثارت ضجة كبيرة في البلاد، وفق «فرانس برس».

وحملت المتظاهرات اللواتي جلسن ضمن دائرة، لافتات كُتب عليها «أوقفوا الإفلات من العقاب» و«دعونا نحطم العنف وليس النساء» أو «أوقفوا ثقافة الاغتصاب». وارتدت كثيرات منهن قميصًا كتب عليه «العدالة لجميع الـ لويز».

«لويز» هو الاسم المستعار لفتاة في سن 15 عامًا تقدمت بشكوى في مايو ضد أحد رفاقها في المدرسة الفرنسية في سالي جنوب دكار، بتهمة اغتصابها.

المتهم الذي يقول إن العلاقة حصلت بالتراضي، هو شاب في سن 19 عاما وابن صحافي معروف في البلاد، ما أعطى القضية صدى إعلاميًا كبيرًا. كما يواجه الشاب تهمة نشر فيديو حميم للفتاة القاصرة.

وقالت إيفا راسور إحدى المتظاهرات: «رغم الشكوى المقدمة، لم يُفعل أي شيء لمدة شهر وسُمح له بإنهاء سنته الدراسية. كانت لويز تصطدم بوجوده يوميًا في المدرسة، تحت أنظار أولئك الذين شاهدوا الفيديو. لقد ضقنا ذرعًا».

ولم يُقبض على المتهم إلا بعد الكشف قبل نحو عشرة أيام عن الشكوى في وسائل الإعلام السنغالية.

ورغم تواضع حجمها، فإن هذه التظاهرة تشكل أول تجمع نسوي في السنغال، البلد الأفريقي ذي المجتمع «الذكوري للغاية»؛ حيث تبقى حالات الاغتصاب غالبًا طي الكتمان في الإطار العائلي، وفق إيفا راسور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أفغانستان: فرار عشرات العائلات إثر سيطرة «طالبان» على ضواحي قندهار
دولى
درجة الحرارة لأكثر من 42 تثير تساؤلات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
السعودية: زواج المسيار بلا قيود يلقى رواجا بين السعوديين
عربى
مخاوف من موجة جديدة لوباء «كوفيد» مع انتشار «دلتا»
دولى
المبروك يعلن موعد صرف رواتب يوليو.. ويكشف تخصيص 700 مليون دينار بالميزانية ...
ليبيا
وفاة الفنان جابر عثمان جراء فيروس «كورونا»
ثقافة وفن
6184 إصابة جديدة و82 وفاة بـ«كورونا» في تونس
عربى
حكومة «الوحدة»: صرف 10 ملايين من نفقات الطوارئ لوزارة التعليم
ليبيا
الدبيبة يشكل لجنة لفرز ملفات الموظفين في «خارجية الموقتة»
ليبيا
فيديو: الإعصار إلسا يقترب من هايتي نحو فلوريدا بعدما ضرب منطقة الكاريبي
دولى
البعثة الأممية: سنواصل العمل مع ملتقى الحوار للوصول إلى أرضية مشتركة حول القاعدة...
ليبيا
حراس «فرسان المتوسط» تخصص أرقام قياسية
رياضة محلية
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة شبابية اقتصادية من فيات