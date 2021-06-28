إنقاذ رجلين هربا من غزال باغتهما وهما يتشمسان عاريين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 05:00 مساء
جسر «هاربور بريدج»، 28 يونيو 2021 (أ ف ب)

أنقِذ في أستراليا رجلان عاريان كانا يتشمسان عندما باغتهما غزال، فلاذا بالفرار إلى الغابة، مما استدعى فرض غرامة عليهما لمخالفتهما التدابير الوقائية من فيروس «كورونا»، حسب ما أعلنت الشرطة الأسترالية، الإثنين.

وأوضحت الشرطة أن الرجلين، اللذين كانا يتشمسان على شاطئ بعيد جنوب سدني، لجآ إلى المحمية الوطنية الملكية؛ هربًا من الحيوان الذي فاجأهما، وفق «فرانس برس».

وأطلقت أجهزة الإنقاذ عملية بحث برًا وجوًّا بعد تلقيها نداء استغاثة من الرجلين المفقودين بعيد حلول ظلام، الأحد.

وعثر عناصر الإنقاذ أولًا على رجل في الثلاثين «عاريًا ويحمل حقيبة ظهر»، وما لبثت أن وجدت رجلًا آخر في التاسعة والأربعين وهو يرتدي بعض ملابسه.

وعلّق قائد شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، ميك فولر، بقوله إن «من الصعب إصدار تشريعات ضد الأغبياء».

ورأى أن الرجلين «ينبغي أن يشعرا بالحرج لتعريضهما حياة الناس للخطر من خلال مغادرة منزلهما من دون سبب وجيه.. ولكونهما تاها في المحمية وتسببا باستخدام قدرات كبيرة» لإنقاذهما كان يفترض أن تركز على مواجهة الوضع الصحي.

ووُقّعَت على الرجلين غرامة قدرها 760 دولارًا أميركيًّا لمخالفتهما تعليمات المكوث في المنازل، وانتقالهما إلى خارج سدني التي تخضع حاليًا لتدابير الإقفال للحد من التفشي المتزايد لفيروس «كورونا».

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