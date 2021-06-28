وفاة مظليين إثر سقوطهما من طائرة في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 03:10 مساء
طائرات صغيرة من طراز «سيسنا» بمطار صغير في شمال شرق إنجلترا، 9 أكتوبر 2013 (أ ف ب)

توفي مدرب لرياضة القفز بالمظلات وزبون لديه، الأحد، إثر سقوطهما من طائرة قبل قفزة مشتركة في أستراليا.

وقالت الشرطة إن شخصين لقيا حتفهما في الحادث، الذي وقع في غولبرن على بعد نحو ساعتين بالسيارة جنوب غرب سدني، بعد «صعوبات» واجهتها طائرتهما. وأضاف البيان: «سقط مظليان من الطائرة وهبطا بالقرب من مدرج المطار»، وعُثر عليهما متوفيين في المكان، وفق «فرانس برس».

وعلق سكوت مارشال من شركة «أدرينالين سكاي دايف غولبرن» لجريدة «ذي دايلي تلغراف» على الحادثة، قائلًا إنه «يوم فظيع» لجميع الذين طاولتهم المأساة.

وأضاف: «لسوء الحظ، توفي مدرّب وراكب (في الحادثة). أتعاطف من كل قلبي مع عائلتيهما».

وستتولى الشرطة ومكتب سلامة النقل الأسترالي التحقيق في الحادث.

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