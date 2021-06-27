16 ألف دولار «بقشيش» من زبون مطعم أميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 05:08 مساء
نقانق هوت دوغ مقدمة للزبائن خلال مهرجان للطعام في نيويورك (أ ف ب)

ترك زبون مطعم في ولاية نيو هامشر الأميركية إكرامية سخية للغاية مقدارها 16 ألف دولار بعدما طلب شطيرتي نقانق هوت دوغ مع بطاطا مقلية.

وفي بادئ الأمر، لم يلاحظ النادل في مطعم «ستامبل إن بار آند غريل» المتواضع في مدينة لندنديري قيمة البقشيش التي أضافها الزبون على حسابه، وفق ما ذكرت قناة «دبليو إم يو آر» التلفزيونية المحلية، وفق «فرانس برس».

وكانت قيمة الفاتورة 37.93 دولار في مقابل شطيرتي هوت دوغ مع صلصة حراقة وبطاطا مقلية ومشروبات. وأصبحت قيمتها مع الإكرامية السخية 16037.93 دولار.

وقال رئيس المطعم، مايك زاريلا، إن الزبون توجه للعاملين في المكان مازحًا لدى دفعه قيمة فاتورته بالبطاقة المصرفية: «لا تنفقوا كل المبلغ دفعة واحدة».

وعلقت الموظفة على الصندوق في المطعم لدى رؤيتها قيمة الإكرامية: «يا إلهي، هل أنت جاد في ما تفعله؟»، في بلد جرت العادة فيه أن يترك الزبائن ما بين 15% و20% من قيمة الفاتورة كإكرامية لطاقم الخدمة.

وبرر الزبون الذي لم تكشف هويته هذه الخطوة، قائلًا: «أريدكم أن تستفيدوا لأنكم تعملون بكد»، بحسب زاريلا الذي أغلق مطعمه أشهرًا عدة خلال الجائحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية: ضبط 14.4 مليون حبة «كبتاغون» قادمة من لبنان
عربى
إحراق كنيستين كاثوليكيتين في أراض للسكان الأصليين بكندا
دولى
قلق يسود مختلف دول العالم بسبب المتحورة «دلتا»
دولى
استمرار انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار
اقتصاد
الولايات المتحدة: صدمة في فلوريدا جراء انهيار برج سكني
دولى
تفاصيل رؤية واشنطن لرحيل القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء انتخابات ديسمبر
ليبيا
واشنطن: مكتب الاستخبارات ينشر تقريرا حول حقيقة الكائنات الفضائية
دولى
وفاة العداء القطري عبدالإله هارون عن 24 عاما
رياضة عالمية
في سابقة قضائية.. محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح رجل أعمال كويتي يلزم ...
ليبيا
هيئة أركان الدفاع الإيطالية تنفي زيادة عناصر بعثتها العسكرية في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: «برلين 2» .. حضور ليبي وغياب ضمانات التنفيذ
ليبيا
مصادرة عدد من جريدة «أخبار أجدابيا» سلط الضوء على اختفاء منصور عاطي
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

16 ألف دولار «بقشيش» من زبون مطعم أميركي