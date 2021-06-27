16 ألف دولار «بقشيش» من زبون مطعم أميركي

نقانق هوت دوغ مقدمة للزبائن خلال مهرجان للطعام في نيويورك (أ ف ب)

ترك زبون مطعم في ولاية نيو هامشر الأميركية إكرامية سخية للغاية مقدارها 16 ألف دولار بعدما طلب شطيرتي نقانق هوت دوغ مع بطاطا مقلية.

وفي بادئ الأمر، لم يلاحظ النادل في مطعم «ستامبل إن بار آند غريل» المتواضع في مدينة لندنديري قيمة البقشيش التي أضافها الزبون على حسابه، وفق ما ذكرت قناة «دبليو إم يو آر» التلفزيونية المحلية، وفق «فرانس برس».

وكانت قيمة الفاتورة 37.93 دولار في مقابل شطيرتي هوت دوغ مع صلصة حراقة وبطاطا مقلية ومشروبات. وأصبحت قيمتها مع الإكرامية السخية 16037.93 دولار.

وقال رئيس المطعم، مايك زاريلا، إن الزبون توجه للعاملين في المكان مازحًا لدى دفعه قيمة فاتورته بالبطاقة المصرفية: «لا تنفقوا كل المبلغ دفعة واحدة».

وعلقت الموظفة على الصندوق في المطعم لدى رؤيتها قيمة الإكرامية: «يا إلهي، هل أنت جاد في ما تفعله؟»، في بلد جرت العادة فيه أن يترك الزبائن ما بين 15% و20% من قيمة الفاتورة كإكرامية لطاقم الخدمة.

وبرر الزبون الذي لم تكشف هويته هذه الخطوة، قائلًا: «أريدكم أن تستفيدوا لأنكم تعملون بكد»، بحسب زاريلا الذي أغلق مطعمه أشهرًا عدة خلال الجائحة.