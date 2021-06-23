فيل شارد ضيف دائم في مطبخ رجل تايلاندي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 02:12 مساء
صورة تظهر فيلا يبحث عن الطعام في مطبخ منزل رجل تايلاندي، 20 يونيو (أ ف ب)

بدا مشهد دخول فيل إلى منزل عائلة تايلاندي بحثا عن طعام داخل المطبخ عاديا لدى أفراد الأسرة، إذ باتوا معتادين على زياراته المتكررة.

وكتب كيتيشاي بودشان في تعليق ساخر مرفق بفيديو نشره على «فيسبوك»: «لقد أتى إلينا ليطهو من جديد». ويظهر الفيديو فيلا يشق طريقه إلى داخل المنزل وخرطومه الكبير في المطبخ، وفق «فرانس برس».

وبدفع على الأرجح من شهية ليلية زائدة، أدخل الحيوان الضخم رأسه إلى منزل كيتيشاي بودشان في ساعات الصباح الأولى، الأحد، مستخدما خرطومه ليدله إلى مكان وجود الطعام.

وتبيّن اللقطات المصورة الفيل يمسك بكيس بلاستيكي مملوء بمادة سائلة ثم ينظر إليه بسرعة ويضعه داخل خطمه، قبل أن يُقطع الفيديو.

ويعيش كيتيشاي بوشان وزوجته قرب متنزه وطني في غرب تايلاند عند تخوم بحيرة تستحم فيها الفيلة البرية عند اجتيازها الأدغال.

ولم يثر الزائر العملاق ذعر الرجل المعتاد على زيارات الحيوان المتكررة لمنازل قريته، حيث يأكل قبل الانطلاق مجددا إلى الأدغال.

ويقول بودشان إن الفيل دمر جدار المطبخ في مايو محولا إياه إلى مطبخ في الهواء الطلق.

وأشار كيتيشاي بودشان إلى ضرورة عدم تقديم الطعام لهذه الحيوانات. وقال: «عندما لا يحصل على الطعام، يغادر من تلقاء نفسه. لقد اعتدت على مجيئه، لذا لم أكن قلقا».

وتكثر الفيلة البرية في المتنزهات الوطنية في تايلاند والمناطق المجاورة، فيما يتحدث المزارعون أحيانا عن التهام قطعان جائعة من الأفيال محاصيلهم وثمارهم.

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