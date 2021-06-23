توقيف بريطاني في كوبنهاغن لتسلقه ناطحة سحاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 10:45 صباحا
البريطاني جورج كينغ خلال تسلقه الحر مبني «ميليا برشلونة سكاي» ببرشلونة الإسبانية، 2 أبريل 2021 (أ ف ب)

أوقفت السلطات الدنماركية، الإثنين، المتسلق البريطاني جورج كينغ ثم أفرجت عنه بعدما تسلق أحد أعلى الأبراج في كوبنهاغن بيديه العاريتين، حسب ما أفادت الشرطة.

وكان البريطاني البالغ 21 عامًا الملقب بـ«ديرديفيل» تسلق بيديه العاريتين ومن دون استخدام الحبال 81 مترًا من ناطحة سحاب «راديسون بلو» في العاصمة الدنماركية في وقت مبكر من الصباح.

وأوضحت شرطة كوبنهاغن لوكالة «فرانس برس» أن «مواطنًا بريطانيًّا في الحادية والعشرين اتُّهم في وقت سابق من صباح اليوم بالإخلال بالنظام العام بعد تسلقه الحر مبنى راديسون بلو». وأضافت: «سيتعين عليه دفع غرامة ولم يعد قيد التوقيف».

وتسلق جورج كينغ الأسبوع الماضي بيديه العاريتين ومن دون تدابير أمان 85 مترًا من «كوبنهيل»، الذي يعتبر أعلى جدار تسلق خارجي في العالم، ثم المبنى الذي يقع عليه هذا الجدار، ومحرقة نفايات، بالإضافة إلى برج فيرينغ.

وقال الشاب الإنجليزي: «لم يتم توقيفي لعمليات التسلق الأخرى، لكني اليوم رأيت الشرطة عندما نزلت».

وفي نهاية العام 2019، سُجن جورج كينغ بعد ثلاثة أشهر من تسلقه من دون إذن ناطحة السحاب اللندنية الشهيرة «ذي شارد» وما لبث بعد تخليته أن وعد بإعادة الكرة.

وتعرضت هذه العقوبة لانتقادات شديدة من قبل أنصاره ومن بينهم المتسلق الشهير آلان روبير الملقب بـ«الرجل العنكبوت الفرنسي».

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