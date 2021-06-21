شيكاغو الخارجة من الجائحة تعاني تصاعد العنف

سيارة للشرطة في شيكاغو، 18 يونيو 2021 (أ ف ب)

يُفترض أن تغمر السعادة أصحاب المتاجر التي نجت من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» في وسط مدينة شيكاغو الأميركية بإعادة فتح المدينة، الإثنين، لكن كثرًا منهم تلقوا ضربة أخرى تتمثل في تصاعد العنف، مما يحوْل دون عودة الزبائن واستعادة الحركة التجارية عافيتها.

وقال المحامي ستيف بوروز (48 عامًا)، الذي عاش في شيكاغو طوال حياته لوكالة «فرانس برس»، «لم أشعر يومًا بعدم الأمان كما أشعر الآن». وأضاف: «أنا أعمل في وسط المدينة، لذا فأنا هنا كل يوم خلال النهار، لكنني غير مستعد للمجيء إلى هذه المنطقة في المساء أو في عطلات نهاية الأسبوع».

في حال امتنع الناس من أمثاله، وسكان الضواحي، والملايين من السياح الذين يقصدون المدينة عادة، عن المجيء إليها، فستشعر شركات شيكاغو بالعواقب، خصوصًا أن الأوضاع المضطربة في الأشهر الستة عشر المنصرمة تركت أثرًا سلبيًّا على الكثيرين.

إلا أن شيكاغو التي تعد ثالث أكبر مدينة أميركية، ليست حالة معزولة، ففي كل أنحاء الولايات المتحدة ثمة مدن تشهد تصاعدًا للعنف.

وقالت المديرة التنفيذية لمختبر «كرايم لاب» المعني بدراسة الجريمة في جامعة «شيكاغو» روزيانا أندير إن «لا أحد يعرف حقًّا ما أدى إلى هذا الارتفاع» في «الجرائم التي تستخدم فيها الأسلحة» وأنواع أخرى من جرائم العنف.

إلا أن الجائحة أدت إلى تفاقم الكثير من المشاكل الاجتماعية، وهي «فاقمت كل شيء، وضخمت كل شيء»، على قول أندير.

مدينتنا آمنة

في شيكاغو، انتشرت الجريمة في مناطق كانت تعتبر حتى الآن آمنة، ولم يستثنِ الارتفاع أي فئة من جرائم العنف. فإطلاق النار على الطرق السريعة وصل إلى مستوى غير مسبوق، إذ سجلت 93 حالة منذ بداية السنة مقابل 39 في الوقت نفسه من العام الفائت.

أما في وسط المدينة، فالمسؤولون عن أعمال العنف شبان تسببوا بفوضى خلال عطل نهاية الأسبوع في الشهرين الأخيرين من خلال ارتكابهم سرقات واعتداءات، وهي حوادث يخشى أصحاب الأعمال أن تتسبب بتنفير الزبائن وتجعلهم يحجمون عن ارتياد المنطقة. غير أن رئيسة بلدية المدينة، لوري لايتفوت، أبدت تفاؤلاً.

ففيما كانت شيكاغو، الثلاثاء، تشهد إطلاق النار للمرة الثالثة في ثلاثة أيام، دعت لايتفوت إلى تعزيز المساعدة الفدرالية لوقف تدفق الأسلحة غير المشروعة، لكنها حرصت على اعتماد لهجة إيجابية. وقالت لايتفوت: «الحقيقة أن مدينتنا آمنة، وأنا أؤكد ذلك».

ورأى عضو المجلس البلدي للمدينة ريموند لوبيز المعارض لرئيسة المجلس، أنها تعيش في «عالم مثالي» وأنها أخطأت أخيرًا في الحد من صلاحية الشرطة في ملاحقة المشتبه بهم بالسيارة. وشدد على أن «الشرطة يجب أن تقبض على المجرمين. عليها التوقف عن زراعة الزهور وبناء الحدائق العامة، والبدء بالقبض على مرتكبي الجرائم».

ولاحظ لوبيز أن الانتعاش الاقتصادي للمدينة يتأثر سلبًا بسمعتها السيئة، إذ يعتمد ربع موازنتها على عائدات السياحة والفنادق. وأضاف: «عندما تكون شيكاغو مرتبطة بالخطر في أذهان الناس من كل أنحاء الولايات المتحدة، فلن يرغب أحد في المجيء إليها».