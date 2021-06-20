خمسة قتلى بانهيار ورشة بناء مدرسة في بلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يونيو 2021, 03:26 مساء
عناصر إنقاذ في موقع انهيار مدرسة قيد الإنشاء بمدينة أنتويرب البلجيكية، 19 يونيو 2021 (أ ف ب)

عثر، السبت، على جثث خمسة عمال بناء غداة انهيار جزئي لورشة بناء مدرسة في مدينة أنتويرب البلجيكية.

وأعلنت إدارة مكافحة الحرائق في أنتويرب أن وحداتها أخرجت من تحت الركام بعد الظهر جثتي عاملين كانا مفقودين، ما يعني العثور على جميع الضحايا، وفق «فرانس برس».

وتفقد الملك فيليب، ورئيس الوزراء ألكسندر دي كرو موقع الحادث، السبت.

وأفادت الشرطة وسائل إعلام محلية بأن بين الضحايا الخمس برتغاليًّا ورومانيًّا، فيما لم تتضح على الفور جنسية العمال الثلاثة الآخرين.

لكن هيئات الإنقاذ أشارت عندما كان ثلاثة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، إلى أنها تبحث عن برتغاليين آخرين وروسي.

وأوضحت وكالة «بلغا» للأنباء أن العمال كانوا يعملون لحساب مقاول من الباطن متعاقد مع شركة «ديموكو» للبناء.

وقال المدير العام للشركة، فريدريك بينينز، للوكالة إن «تحقيقًا معمقًا لتحديد سبب الحادث» سيبدأ بعدما أنجز عناصر الإنقاذ مهمتهم.

وأُصيب تسعة آخرون بجروح في الحادث الذي وقع بعد ظهر الجمعة، بينهم ثلاثة يخضعون للعناية الفائقة، لكنهم ليسوا في حال الخطر، بحسب تغريدة نشرتها إدارة الإطفاء.
ولم يصب أي تلميذ نظرًا إلى أن المدرسة كانت لا تزال قيد الإنشاء.

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