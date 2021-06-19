هل تنجح الأميرة الراحلة ديانا في الصلح بين نجليها؟

دوق كامبريدج الامير ويليام (يسار) ودوق ساسكس الأمير هاري (يمين) خلال تشييع جدّهما دوق أدنبره الأمير فيليب في 17 أبريل 2021 في ويندسور غرب لندن (أ ف ب)

أوضح الصحفي أوميد سكوبي، الجمعة، أن ثمة بادرة أمل في مصالحة بين الأميرين ويليام وهاري الشهر المقبل، حين يشاركان في تدشين تمثال تكريما لوالدتهما الأميرة ديانا في لندن.

وقال سكوبي، الذي ألف كتاب «فايندينغ فريدوم» حول الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل وابتعادهما عن العائلة المالكة البريطانية، «ربما تكون هذه فرصة لكسر الجليد» بين الشقيقين.

وأوضح الصحفي في لندن، أنه سبق أن شهدنا قليلا (من التقارب) بعد جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، في أبريل، وفق «فرانس برس».

وحضر هاري في تلك المناسبة من كاليفورنيا حيث يقيم مع ميغان وطفليهما إلى المملكة المتحدة، في وقت يخيم توتر في علاقاته مع بقية العائلة بعد بضعة أسابيع من مقابلة مدوية أجرتها أوبرا وينفري مع الزوجين في الولايات المتحدة.

وكشف هاري، في المقابلة التي بثها التلفزيون في 7 مارس، عن أنه ابتعد عن ويليام معربا عن «خيبة أمل حقيقية» لعدم حصوله على دعم من والده الأمير تشارلز. وندد بالعنصرية وبعدم مساندة العائلة المالكة له لتبرير انسحابه منها مع زوجته وانتقالهما إلى الإقامة في الولايات المتحدة. وأثارت المقابلة أزمة داخل العائلة المالكة. وإن كان ويليام وهاري عاودا الكلام بعد جنازة جديهما، إلا أن أوميد سكوبي يشير إلى أنه لا يزال هناك الكثير من المواضيع الواجب بحثها.

ويرى الصحفي أن تدشين التمثال «سيظهر أن كليهما قادر على إبداء ود واحترام حين يتعلق الأمر بذكرى حياة والدتهما رغم الخلافات بينهما. سيكون ذلك القاسم المشترك بينهما إلى الأبد، ذلك الولع المشترك لإبقاء إرث (ديانا) حيا».

واختار الشقيقان معا الفنان إيان رانك برودلي لإنجاز المنحوتة التكريمية لوالدتهما التي قضت العام 1997 في حادث سير في باريس، فيما كان صحفيون من صائدي الصور يطاردونها.

وسينصب التمثال في حدائق قصر كنسينغتون، حيث يقيم ويليام ووجته كايت مع أولادهما الثلاثة في الأول من يوليو 2021، في اليوم الذي كانت الأميرة ديانا ستحتفل فيه بعيد ميلادها الستين.