الموت يغيب عميد السن في كوبا عن 120 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 04:59 مساء
شخص مسنّ يمشي في مدينة نانت غرب فرنسا في 16 مارس 2017 (أ ف ب)

أعلنت وسائل إعلام محلية وفاة إميليو دوانيس دوفارسير، المصنف عميد السن في كوبا عن 120 عاما إثر التهاب رئوي، تاركا 13 ولدا و36 حفيدا وأكثر من 40 من أبناء الأحفاد.

وأفادت مدونة «دياريو مينينيو» التي يديرها صحفيو إذاعة «لا فوس دي باياتابو» المحلية بأن الرجل توفي الخميس في مدينة ميناس التي تعد 38 ألف نسمة في مقاطعة كاماوي (شرق)، وفق «فرانس برس».

وأشارت المدونة إلى أن الرجل «بقي بصحة جيدة طوال هذه السنوات بفضل نظام غذائي كان يتبعه ورعاية عائلته»، لكنه «توفي جراء التهاب رئوي مفاجئ بعدما اضطر لملازمة الفراش على مدى سنة بسبب كسر في الورك».

وكان دوفارسير المولود في 10 مايو 1901 في هايتي قد هاجر إلى فنزويلا في سن التاسعة مع عمته ثم انتقلا للعيش في كوبا بعد ثلاث سنوات. وهو كان يناهز الـ60 من العمر خلال الثورة التي قادها فيدل كاسترو سنة 1959.

وبحسب أوراقه الثبوتية، توفي إميليو دوانيس دوفارسير في سن أكبر من عميدة سن البشرية الحالية رسميا، وهي اليابانية كاني تاناكا (118 سنة) المولودة في الثاني من يناير 1903. وبسبب نقص الوثائق التي تؤكد صحة تاريخ ميلاده، لم يحظ إميليو دوانيس دوفارسير باعتراف بأنه عميد سن محتمل للبشرية.

ومع 11.2 مليون نسمة، تستحوذ كوبا على ثاني أعلى معدل أعمار للسكان في أميركا اللاتينية بعد أوروغواي، ومن المتوقع أن تحتل صدارة التصنيف خلال العقد المقبل، وفق الخبراء.

وتضم الجزيرة 2070 شخصا في سن المئة وما فوق، ويبلغ متوسط العمر المتوقع فيها 79.5 سنة، وهو رقم شبيه بمعدلات البلدان الغنية، فيما لا يتخطى الحد الأدنى للأجور في الجزيرة 87 دولارا شهريا.

وفي هذا البلد الشيوعي الذي يضم كثافة أطباء كبيرة ونظاما صحيا مجانيا، يشجع مركز يسمى «نادي الـ120 عاما» السكان على بلوغ هذه السن المتقدمة مع اعتماد عادات حياتية صحية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منتخب إيطاليا ينذر أوروبا بعودته ويفتتح «يورو 2020» بـ5 ظواهر مثالية
رياضة عالمية
بوتين يعلن عن صفة ميزت ترامب لا يتمناها في بايدن
دولى
الليبية ملاك بن محمود تقتنص ذهبية وفضية بطولتي العرب وأفريقيا لـ«الترايثلون»
رياضة محلية
هوس القطع الرقمية بتقنية «إن إف تي»
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: تفجير سبها.. وجه آخر لتوترات دول الساحل
ليبيا
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن أسوأ 10 بلدان «للعيش» في العالم
ليبيا
الهواري يكشف لقناة «الوسط» التفاصيل الكاملة لقصة «الفتاة الأردنية»: أمتلك الأدلة...
ليبيا
أول دولة تعتمد «بيتكوين» عملة قانونية
اقتصاد
مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام تؤثر سلبا على القدرات اللغوية للأطفال
طب وصحة
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«القصر الطائر» الليبي تحط في تركيا للصيانة قبل عودتها إلى طرابلس
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختاري الحجاب المناسب للون بشرتك