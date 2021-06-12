حفرة عملاقة تبتلع كلبين في المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 01:01 مساء
لقطة جوية لحفرة عملاقة ظهرت فجأة في 30 مايو 2021 في حقل بمنطقة سانتا ماريا زاكاتيبيك في وسط المكسيك (أ ف ب)

أعلنت السلطات المكسيكية نجاح عناصر إغاثة مكسيكيون، الخميس، في إنقاذ كلبين سقطا عرضا في حفرة عملاقة، ظهرت أخيرا في منطقة ريفية بولاية بويبلا.

وظهرت الحفرة فجأة قبل أسبوعين، في وسط حقول منطقة سانتا ماريا زاكاتيبيك على بعد نحو 110 كيلومترات من العاصمة مكسيكو، وتمددت سريعا آخذة شكل دائرة شديدة العمق بقطر يقرب من مئة متر، وفق «فرانس برس».

واجتاز الكلبان «سباي» و«سبايك» اللذان كانا يلعبان قرب الحفرة الإثنين الطوق الأمني الذي وضعته الشرطة والجيش في المكان لردع أفواج المتفرجين الفضوليين، ونزلا إلى عمق عشرين مترا حيث وجدا نفسيهما عالقين من دون إمكان الصعود إلى السطح.

وانتشرت صور الكلبين العالقين في الحفرة العملاقة على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية، ما استرعى انتباها محليا كبيرا مع طلبات من آلاف الأشخاص لإنقاذ الحيوانين العالقين. وعُلقت المحاولات مرات عدة بسبب الرياح العاتية والمطر الغزير.

وفي نهاية المطاف، نجح عنصر إغاثة في إنقاذ الكلبين «سباي» و«سبايك»، مدعوما بزملائه، بعدما نزل لسحب الكلبين من الحفرة مستعينا بحبال.

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