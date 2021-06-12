إيما تصل اليابان بحثا عن شريك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 10:10 صباحا
أنثى وحيد القرن الأبيض الجنوبي إيما في الثاني من مارس 2021 قبل مغادرتها حديقة حيوانات في تايوان إلى أخرى قرب طوكيو (أ ف ب)

أخيرا، وصلت من تايوان إيما (أنثى وحيد القرن الأبيض) إلى اليابان، بحثا عن شريك لها، وذلك بعد أشهر من التأخير.

وأتت إيما البالغة خمس سنوات من متنزه «ليوفو سفاري بارك» في تايوان، حيث اختيرت لإيجاد شريك في اليابان لغايات التكاثر والخلط الوراثي.

وكان نقلها إلى حديقة حيوانات توبو في سايتاما قرب طوكيو، مرتقبا في بادئ الأمر في مارس غير أن تعقيدات متصلة بالجائحة أدت إلى تأخير العملية. وهي وصلت أخيرا إلى وجهتها الثلاثاء، على ما أعلنت حديقة الحيوانات في بيان.

واختيرت إيما من ضمن قطيع من 23 حيوان وحيد قرن في الحديقة التايوانية، بسبب طبعها المسالم وجسمها الرشيق مقارنة مع زميلاتها. وستُعرض أنثى وحيد القرن أمام العامة في اليابان لأسابيع، كما يُنتظر تقربها من أول شريك محتمل لها، وهو وحيد القرن الذكر «موران» البالغ عشر سنوات. وأدت برامج التكاثر في حدائق الحيوانات دورا مركزيا في إنقاذ حيوانات وحيد القرن الأبيض الجنوبي.

وبحسب جمعية «سايف ذي راينو»، لم يتبق سوى أقل من 19 ألف حيوان في الطبيعة في جنوب القارة الأفريقية من هذا النوع من وحيد القرن، الذي شارف على الانقراض خلال القرن العشرين قبل إنقاذه بفضل جهود الحفظ.

لكن وحيد القرن الشمالي لم يكن محظوظا لهذه الدرجة، إذ لم يتبق سوى اثنين من هذا الجنس، وهما أنثيان، ما يجعل انقراض هذه الفصيلة حتميا. كما أن أنواعا أخرى من وحيد القرن، بينها فصيلتا وحيد قرن جاوة أو سومطرة، فلم تعد تضم سوى أقل من مئة حيوان لكل منها.

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