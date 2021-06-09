تصنيف المدن من حيث جودة الحياة تأثر بالجائحة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 03:00 مساء
مدينة أوكلاند النيوزيلندية التي تصدرت تصنيف «ذي إيكونوميست» (أ ف ب)

أدت جائحة «كوفيد-19» إلى تغييرات كبيرة في تصنيف المدن من حيث جودة الحياة فيها، إذ تراجع ترتيب الأوروبية منها، في حين قفزت المدن الأسترالية واليابانية والنيوزيلندية إلى القمة بفضل إجراءاتها السريعة لاحتواء الوباء، بحسب دراسة.

وتبوأت أوكلاند النيوزيلندية صدارة نسخة 2021 التي نشرت، الأربعاء، من الدراسة السنوية التي تجريها مجلة «ذي إيكونوميست» عن المدن ذات نوعية الحياة الجيدة، تلتها أوساكا اليابانية ثم أديلايد (أستراليا) فطوكيو وويلينغتون (نيوزيلندا)، وفق «فرانس برس».

وأوضح البيان المرفق بالدراسة أن أوكلاند تقدمت إلى المركز الأول بفضل نهجها الناجح في احتواء الوباء والذي مكن المجتمع من البقاء مفتوحا، وأتاح للمدينة تحقيق أداء أفضل من حيث التعليم والثقافة والبيئة.

وفي المقابل، كان أداء المدن الأوروبية سيئا في نسخة هذه السنة، إذ تراجعت فيينا التي كانت بين العامين 2018 و2020 أفضل مدينة للعيش إلى المركز الثاني عشر، بينما تراجعت هامبورغ الألمانية 34 مرتبة إلى المركز السابع والأربعين.

وأشارت الدراسة إلى الضغط على موارد المستشفيات في معظم المدن الألمانية والفرنسية والقيود المفروضة على التنقلات والتجمعات التي حدت من الأنشطة الثقافية.

وسجلت هونولولو في هاواي (الولايات المتحدة) التقدم الأكبر، إذ احتلت المركز الرابع عشر في الترتيب، أي أعلى بست وأربعين مرتبة مما كانت عليه، «بفضل التقدم الكبير في طريقة احتواء الوباء وتنفيذ برنامج التلقيح».

وبقيت دمشق المدينة الأكثر صعوبة للعيش، بسبب الحرب الأهلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر .. نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي طرابلس على أبوسليم بهدف في الدقيقة 12
رياضة محلية
«أوهايو» الأميركية تريد تحويل «غوغل» إلى خدمة عامة
علوم وتكنولوجيا
مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام تؤثر سلبا على القدرات اللغوية للأطفال
طب وصحة
في الدوري الليبي: الاتحاد المصراتي يحسم ديربي مصراتة.. والأخضر يعود بتعادل
رياضة محلية
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (3 من 3)
فيديو
كندا: حزن واستياء جراء مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة دهسا
دولى
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
المشري يؤكد «تمسك» مجلس الدولة بالاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات
ليبيا
في رسالة إلى غوتيريس.. لجنة الحريات تطالب البعثة الأممية بترك ليبيا أو حل ...
ليبيا
الغريفة تحتفل بمهرجان القعيرات للتراث والفنون
ثقافة وفن
هيئة الأوقاف تطلب حجب 3 أنواع من المواقع الإلكترونية
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتماد علاج جديد ضد ألزهايمر