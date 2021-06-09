بعد 9 سنوات.. السلفادور تطلق شابة اتهمت بإجهاض جنينها

سارة روخيل لدى خروجها من السجن في السلفادور، 7 يونيو 2021 (أ ف ب)

أطلقت، الإثنين، شابة سلفادورية كان حكم عليها بالسجن ثلاثة عقود بتهمة الإجهاض، بعدما أمضت نحو تسع سنوات وراء القضبان.

وخرجت سارة روخيل (28 عاما)، مرتدية ملابس بيضاء، من سجن النساء الواقع قرب زاكاتيكولوكا، حيث انضم إليها أفراد من عائلتها ومحاميتها كارلا فاكيرانو من مجموعة «أكداتي» المدافعة عن الحق في الإجهاض، وفق «فرانس برس».

وعندما كانت روخيل تبلغ 20 عاما وحاملا في شهرها الثامن، انزلقت وسقطت أثناء غسلها الملابس.

وعثرت عليها عائلتها فاقدة الوعي وأخذتها إلى المستشفى، حيث احتجزتها السلطات للاشتباه في خضوعها لعملية إجهاض.

ثم أدانتها المحكمة بالقتل العمد وحكمت عليها بالسجن 30 عاما، لكن محاميها عملوا جاهدين لتخفيف العقوبة إلى عقد، بالتالي، كانت ستطلق في أكتوبر 2022.

لكن أطلقت بموجب إفراج مشروط ومنعت من مغادرة البلاد، كما أجبرت على الخضوع لعلاج لدى طبيب نفساني.

وقالت فاكيرانو: «حرمت من حريتها لنحو تسع سنوات، بموجب حكم رأينا أنه صدر بشكل غير منصف».

وتحظر السلفادور، الكاثوليكية المتدينة المحافظة اجتماعيا، الإجهاض في كل الحالات، ويمكن أن تتراوح الأحكام بين ثماني سنوات و50 عاما في حالات «القتل العمد».