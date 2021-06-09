بعد 9 سنوات.. السلفادور تطلق شابة اتهمت بإجهاض جنينها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 12:10 مساء
سارة روخيل لدى خروجها من السجن في السلفادور، 7 يونيو 2021 (أ ف ب)

أطلقت، الإثنين، شابة سلفادورية كان حكم عليها بالسجن ثلاثة عقود بتهمة الإجهاض، بعدما أمضت نحو تسع سنوات وراء القضبان.

وخرجت سارة روخيل (28 عاما)، مرتدية ملابس بيضاء، من سجن النساء الواقع قرب زاكاتيكولوكا، حيث انضم إليها أفراد من عائلتها ومحاميتها كارلا فاكيرانو من مجموعة «أكداتي» المدافعة عن الحق في الإجهاض، وفق «فرانس برس».

وعندما كانت روخيل تبلغ 20 عاما وحاملا في شهرها الثامن، انزلقت وسقطت أثناء غسلها الملابس.

وعثرت عليها عائلتها فاقدة الوعي وأخذتها إلى المستشفى، حيث احتجزتها السلطات للاشتباه في خضوعها لعملية إجهاض.

ثم أدانتها المحكمة بالقتل العمد وحكمت عليها بالسجن 30 عاما، لكن محاميها عملوا جاهدين لتخفيف العقوبة إلى عقد، بالتالي، كانت ستطلق في أكتوبر 2022.

لكن أطلقت بموجب إفراج مشروط ومنعت من مغادرة البلاد، كما أجبرت على الخضوع لعلاج لدى طبيب نفساني.

وقالت فاكيرانو: «حرمت من حريتها لنحو تسع سنوات، بموجب حكم رأينا أنه صدر بشكل غير منصف».

وتحظر السلفادور، الكاثوليكية المتدينة المحافظة اجتماعيا، الإجهاض في كل الحالات، ويمكن أن تتراوح الأحكام بين ثماني سنوات و50 عاما في حالات «القتل العمد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (3 من 3)
فيديو
كندا: حزن واستياء جراء مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة دهسا
دولى
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
المشري يؤكد «تمسك» مجلس الدولة بالاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات
ليبيا
في رسالة إلى غوتيريس.. لجنة الحريات تطالب البعثة الأممية بترك ليبيا أو حل ...
ليبيا
الغريفة تحتفل بمهرجان القعيرات للتراث والفنون
ثقافة وفن
هيئة الأوقاف تطلب حجب 3 أنواع من المواقع الإلكترونية
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث سبها «الإرهابي» وتتوعد الجناة
ليبيا
«بي بي سي»: وثائق بريطانية تكشف أسرار «حرب 67» وخشيتها من انتصار مصر
دولى
تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا يؤكد «انتحار» زعيم «بوكو حرام» أبوبكر شكوي
دولى
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» قد يتسبب في تدهور الصحة العقلية