إسبانيا بدأت استقبال المسافرين الملقحين

أحد شواطئ برشلونة، 6 يونيو 2021 (أ ف ب)

فتحت إسبانيا حدودها أمام المسافرين من كل أنحاء العالم، الإثنين، على أمل أن يؤدي تدفق الزوار إلى تنشيط قطاع السياحة الذي تضرر بشدة جراء جائحة «كوفيد-19».

وهذه الخطوة تطلق ما يأمل كثر بأن يكون موسم سياحة صيفية مزدحما في أوروبا، حيث ترتفع معدلات التلقيح في كل أنحاء القارة، وفق «فرانس برس».

وصباح، الإثنين، مع ارتفاع درجات الحرارة، يمكن رؤية سياح من ألمانيا وأيرلندا وبلجيكا يمرون عبر بوابات الوصول في مطار مالقة.

وحط ما لا يقل عن 20 رحلة جوية دولية صباح الإثنين، في أهم مركز سياحي في منطقة الأندلس (جنوب).

وكان الزوار الذين وصلوا إلى منتجع ملقة الإسباني المشمس سعداء لأنهم تمكنوا أخيرا من الذهاب إلى شاطئ البحر بعد أكثر من عام من عمليات الإغلاق والحظر المرافق لها.

وقالت المصممة الأيرلندية جيليان فورد التي وصلت من دبلن الممطرة بعد تلقيحها الجرعة الثانية من اللقاح: «نحن متحمسون ومسرورون جدا. نحب إسبانيا والشمس والطعام وكل شيء يتعلق بها».

وبموجب القواعد الجديدة، رحبت إسبانيا اعتبارا من، الإثنين، بالزوار الذين مر على تلقيهم اللقاح بالكامل، 14 يوما في الأقل. والآن أصبح يمكن للأوروبيين غير الملقحين الذين كان بإمكانهم دخول إسبانيا سابقا عبر إبراز اختبار بـ«كوفيد-19» نتيجته سلبية أجري خلال 72 ساعة، الخضوع لاختبار مستضد أقل كلفة خلال 48 ساعة قبل السفر بدلا من ذلك.

45 مليون مسافر

إسبانيا التي تعتمد بشدة على قطاع السياحة، كانت من أكثر الاقتصادات الغربية تضررا بالوباء إذ شهدت انخفاضا بنسبة 10.8 في المئة في إجمالي الناتج المحلي العام 2020.

وحددت الحكومة الإسبانية هدفا يتمثل في جذب 45 مليون مسافر بحلول نهاية العام.

لكن بحلول نهاية أبريل، لم تستقبل البلاد سوى 1.8 مليون زائر، وفقا لإحصاءات رسمية. ومع ذلك، ما زال العاملون في قطاع السياحة يأملون في ارتفاع عدد الزوار في الصيف.

وفي كل أنحاء البلاد، من كوستا ديل سول إلى جزر الكناري، أعادت الفنادق والمطاعم فتح أبوابها بعد أشهر من الإغلاق، وأعادت شركات الطيران تشغيل رحلات كانت قد توقفت في ذروة الوباء.

كذلك، بدأت إسبانيا السماح للسفن السياحية بدخول موانئها مجددا اعتبارا من الإثنين.

ورغم تخفيف إسبانيا الإجراءات، فإن المملكة المتحدة، وهي سوق سياحية ضخمة للبلاد، لم تزل إسبانيا بعد من قائمة البلدان التي يرتفع فيها خطر انتقال «كوفيد-19».

وهذا يعني أن المسافرين البريطانيين سيضطرون إلى الخضوع للحجر الصحي عند عودتهم إلى الوطن، بالإضافة إلى دفع تكاليف اختبارات «كوفيد-19» الباهظة.