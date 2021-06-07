هاري وميغن يرزقان ليلي

الأمير هاري وميغن ماركل في صورة التقطت لهما في لندن في 11 مارس 2019 (أ ف ب)

بعد سنة من الاضطرابات داخل العائلة الملكية البريطانية، أعلن الأمير هاري وزوجته ميغن، الأحد، ولادة طفلتهما ليليبيث ديانا، في كاليفورنيا.

وقال الزوجان في بيان: «سميت ليلي تيمنا بجدة والدها جلالة الملكة، وهو اسم مصغّر تنادى به (إليزابيث الثانية). واسمها الوسط ديانا اختير لتكريم جدتها الراحل المحبوبة، أميرة ويلز»، وفق «فرانس برس».

وأضاف البيان أن ماركل والمولدة التي تزن حوالى 3,5 كيلوغرامات وتحتل المركز الثامن في ترتيب ولاية العرش البريطاني «تتمتعان بصحة جيدة». وكتب هاري وميغن «هي تفوق كل ما كان بإمكاننا أن نتخيله».

وانسحب الأمير هاري (36 عاما) السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وميغن ماركل من العائلة الملكة منذ أبريل 2020.

ويعيش هاري وميغن مع ابنهما آرتشي، الذي يبلغ سنتين، في فيلا فارهة قرب لوس أنجليس. ووقع الزوجان عقودا بمبالغ طائلة مع منصتي نتفليكس وسبوتيفاي.