موظفو المطاعم الأميركية يعانون تبعات الوباء

النادل السابق تيزوك زاراتي يطالب بزيادة الأجور في قطاع المطاعم في واشنطن، 27 مايو 2021 (أ ف ب)

حين شهدت مدينة واشنطن موجة من الإصابات بـ«كوفيد-19» في الخريف والشتاء الماضيين، كان تيزوك زاراتي الذي يعمل نادلا في مطعم، يكافح لتأمين لقمة العيش له ولرفيقته.

وينتقد الشاب الأميركي من أصل مكسيكي البالغ 22 عاما، المخاطر الصحية التي واجهها في عمله، لا سيما على ضوء راتبه المتدني وقلة اكتراث رب عمله. وأوضح لوكالة «فرانس برس»، «كنت أشعر بأنه لا يمكنني قول أي شيء للإدارة»، مشيرا إلى أنه كان في تلك الفترة ممتنا لمجرد أن لديه وظيفة، على غرار زملائه جميعهم.

ولزم مئات الناشطين والعاملين في قطاع المطاعم أخيرا إضرابا في فترة الغداء عبر أنحاء الولايات المتحدة، مطالبين بأجور أكثر عدلا.

ويعول العديد من موظفي المطاعم وقطاع الخدمات عموما في الولايات المتحدة على البقشيش إذ يتقاضون أجورا أقل من الحد الأدنى المعتمد. ومع تفشي الوباء وما واكبه من تدابير حجر وإغلاق، خلت المطاعم من الرواد، ما أدى إلى تدني مداخيل الندل.

وأوضحت ياميلا رويز من جمعية «وان فير وايج» التي دعت إلى الإضراب الصيف الماضي، «في ظل الوباء، تدنى البقشيش بنسبة 60 إلى 70% فيما ازداد الزبائن عدائية وازدادت الهجمات».

وفي واشنطن، تجمع عدد ضئيل من موظفي قطاع المطاعم أواخر مايو أمام مطعم «أولد إيبيت غريل» الذي يرتاده الكثير من السياسيين والسياح قرب البيت الأبيض، رافعين لافتات كتب عليها «الأجور المتدنية تقوض الانتعاش (الاقتصادي) في أميركا».



قلق حيال الوباء

وألغيت أكثر من 2,5 مليون وظيفة في هذا القطاع عبر أنحاء الولايات المتحدة خلال تفشي الوباء، وأغلقت أكثر من 110 آلاف مؤسسة أبوابها، وفق أرقام الجمعية الوطنية للمطاعم.

ومع رفع تدابير الإغلاق في الولايات المتحدة وإعادة فتح المحلات والمؤسسات، يجد العديد من أصحاب المطاعم صعوبات في العثور على موظفين، وهو ما يفسره ناشطو القطاع بمستوى الأجور المتدني.

وأفاد أكثر من نصف موظفي المطاعم الذين التقتهم «وان فير وايج»، بأنهم يسعون لتغيير وظيفتهم بسبب تدني أجورهم.

أما ثاني سبب تردد، فهو المخاطر الصحية المرتبطة بـ«كوفيد-19». وكلما كان تيزوك زاراتي يعود من عمله، كان يتملكه الخوف من أن يكون أصيب بالعدوى أو نقل فيروس «كورونا» إلى شخص آخر من غير أن يدري. ويروي أن «نصف الناس تقريبا لم يكونوا يضعون كمامات حين كنت أقترب منهم، والبعض لم يكونوا يحترمون القواعد المتعلقة بعدد الأشخاص المسموح به حول طاولة، وكانت الإدارة تغض الطرف على مثل هذه الأمور».

وحين فرضت واشنطن قواعد تباعد أكثر صرامة في ديسمبر، أغلق المطعم حيث كان تيزوك يعمل وتم تسريحه.