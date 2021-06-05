ارتفاع أسهم مطاعم يابانية بفضل باندا حامل

أنثى الباندا شانغ شانغ (يسار) تمشي قرب والدتها شين شين (يمين) في حديقة أوينو للحيوانات في طوكيو في 19 ديسمبر 2017 (أ ف ب)

أدى الحمل المحتمل لأنثى باندا عملاقة، في حديقة حيوانات في طوكيو، إلى قفزة بنسبة 29% في سعر أسهم مطاعم مجاورة، بعدما أثار النبأ حماسة بعض المستثمرين.

وأعلنت حديقة أوينو للحيوانات، التي أعادت فتح أبوابها الجمعة، بعد إغلاق استمر خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا، أن أنثى الباندا شين شين تظهر علامات حمل بعد التزاوج مع الذكر ري ري، مطلع مارس، وفق «فرانس برس».

وزفت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي هذا النبأ لوسائل الإعلام الجمعة، ما أعطى زخما لأسهم مطاعم قريبة من حديقة الحيوانات ترقبا لازدياد عدد الزوار في حال ولادة صغير الباندا المنتظر.

وارتفعت قيمة أسهم سلسلة مطاعم توتنكو الصينية بنسبة تقرب من 29% قبل أن تستقر عند 1103 ين، أي أعلى بـ9.4% مقارنة مع السعر عند الإغلاق الخميس. كما ارتفعت أسهم سلسلة مطاعم أخرى هي سيوكن، بنسبة 8%.

ويشكل هذا الحمل نبأ سارا للعاصمة اليابانية التي تستعد لاستضافة الألعاب الأولمبية هذا الصيف رغم معارضة أكثرية اليابانيين القلقين من التبعات المستمرة لفيروس كورونا. وأشارت كويكي إلى أن التكهنات بحمل الباندا تخيب في بعض الأحيان، لكنها أبدت أملها في أن تُثبت صحة النبأ قريبا.