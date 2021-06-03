فتاة أميركية تدفع بيديها دبا لحماية كلابها (فيديو)

دفعت فتاة في السابعة عشرة من العمر بيديها المجردتين أنثى دب هاجمت كلابها بعد دخولها حديقة منزلها في جنوب كاليفورنيا، ما دفع بالحيوان إلى الهرب.

وحققت صور عن هذه المواجهة الخطرة غير المتوقعة التقطتها كاميرا مراقبة موضوعة في منزل الفتاة، انتشارا كبيرا عبر قنوات التلفزيون الأميركية، وفق «فرانس برس».

وكانت هايلي مورينيكو ووالدتها تعتنيان بحديقة المنزل في برادبوري شمال شرق لوس أنجليس عندما بدأت دبة سوداء تمشي بتؤدة على حافة جدار وتبعها صغيراها.

وأدى هذا التسلل إلى استنفار كلاب عائلة مورينيكو التي تهافتت إلى حافة الجدار وبدأت بالنباح على الدببة. وفيما فر الدبان الصغيران من المكان، بدأت والدتهما بتسديد ركلات بقوائمها للكلاب في الحديقة من على الجدار.

وعندما تنبهت إلى ما يحصل، هبت الفتاة هايلي مورينيكو لنجدة كلابها. وقالت لقناة «كي تي إل إيه» المحلية: «ركضت لأرى سبب نباحها وأدركت أن الأمر ليس عائدا إلى وجود كلب آخر بل دب». وأضافت: «أول ما فكرت به كان دفع الدب بعيدا. ونجحت في ذلك».

واستطاعت الفتاة إفقاد الدبة توازنها وإسقاطها من حافة الجدار إلى خارج الحديقة حيث عادت إلى صغيريها.

ولم تتعرض هايلي مورينيكو إثر هذه الواقعة سوى لإصابة بسيطة في الإصبع لكنها باتت تدرك حجم المجازفة التي قامت بها. وقالت: «لا تكرروا فعلتي، إذ إن النهاية قد لا تكون مشابهة».

ورجح خبير في الحيوانات البرية أن يكون وزن أنثى الدب السوداء نحو 75 كيلوغراما، موضحا أن صغيريها يبلغان بضعة أشهر فقط.