فتاة أميركية تدفع بيديها دبا لحماية كلابها (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يونيو 2021, 01:10 مساء

دفعت فتاة في السابعة عشرة من العمر بيديها المجردتين أنثى دب هاجمت كلابها بعد دخولها حديقة منزلها في جنوب كاليفورنيا، ما دفع بالحيوان إلى الهرب.

وحققت صور عن هذه المواجهة الخطرة غير المتوقعة التقطتها كاميرا مراقبة موضوعة في منزل الفتاة، انتشارا كبيرا عبر قنوات التلفزيون الأميركية، وفق «فرانس برس».

وكانت هايلي مورينيكو ووالدتها تعتنيان بحديقة المنزل في برادبوري شمال شرق لوس أنجليس عندما بدأت دبة سوداء تمشي بتؤدة على حافة جدار وتبعها صغيراها.

وأدى هذا التسلل إلى استنفار كلاب عائلة مورينيكو التي تهافتت إلى حافة الجدار وبدأت بالنباح على الدببة. وفيما فر الدبان الصغيران من المكان، بدأت والدتهما بتسديد ركلات بقوائمها للكلاب في الحديقة من على الجدار.

وعندما تنبهت إلى ما يحصل، هبت الفتاة هايلي مورينيكو لنجدة كلابها. وقالت لقناة «كي تي إل إيه» المحلية: «ركضت لأرى سبب نباحها وأدركت أن الأمر ليس عائدا إلى وجود كلب آخر بل دب». وأضافت: «أول ما فكرت به كان دفع الدب بعيدا. ونجحت في ذلك».
واستطاعت الفتاة إفقاد الدبة توازنها وإسقاطها من حافة الجدار إلى خارج الحديقة حيث عادت إلى صغيريها.

ولم تتعرض هايلي مورينيكو إثر هذه الواقعة سوى لإصابة بسيطة في الإصبع لكنها باتت تدرك حجم المجازفة التي قامت بها. وقالت: «لا تكرروا فعلتي، إذ إن النهاية قد لا تكون مشابهة».

ورجح خبير في الحيوانات البرية أن يكون وزن أنثى الدب السوداء نحو 75 كيلوغراما، موضحا أن صغيريها يبلغان بضعة أشهر فقط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ريادي محترف».. برنامج تدريبي للمشاركين في كأس العالم لريادة الأعمال
ليبيا
الأسبوع الأول في إياب الدوري: الأخضر وخليج سرت والاتحاد المصراتي تحقق العلامة ...
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يفشل في تخطي عقبة المحلة في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
ليبيا في نهائيات أفريقيا للقدم المصغرة في نيجيريا
رياضة محلية
وفاة الرسام والمخرج الصحفي المصري محمد رضا
ثقافة وفن
الشهرة تراود آخر بائع غاز يغني في شوارع بغداد
ثقافة وفن
إسبانيا تسهم في آلية التحقق من وقف إطلاق النار.. وتدعم الانتقال وإعادة الإعمار ...
ليبيا
أوراق القضية الليبية تطير إلى برلين مرة ثانية.. وتركيز دولي على القاعدة ...
ليبيا
لجنة المتابعة الدولية تحث على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ وقف إطلاق النار.. وتدعو ...
ليبيا
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (2 من 3)
فيديو
المشاركات في ملتقى الحوار السياسي يؤكدن التزامهن بعقد الانتخابات الرئاسية ...
ليبيا
باشاغا يدعو إلى انتخاب الرئيس مباشرة ويدافع عن قائمته مع عقيلة صالح في جينيف
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التشميع.. هكذا تحافظ على سيارتك من الخدوش والأتربة