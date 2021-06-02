الفكر الإيجابي يستهوي الشباب الأميركي خلال الجائحة

حساب بايلا ساليفو على «تيك توك» كما يظهر في لقطة شاشة من هاتف محمول بولاية فيرجينيا الأميركية، 28 مايو 2021 (أ ف ب)

ماذا لو كان مجرد التفكير الصادق والقوي بتحقيق الأمنيات المادية والعاطفية والمهنية كفيلا بتحويلها واقعا؟ هذا المبدأ القائم على المزج بين الفكر الإيجابي والطقوس السحرية المعروف باسم «مانيفيستينغ» اجتاح أخيرا الشبكات الاجتماعية في الولايات المتحدة خلال الجائحة.

مع وشاح على الرأس وقطعة بلورية حول الرقبة، تشرح بايلا ساليفو ابنة التاسعة عشرة كيف يمكن المرء تحقيق مبتغاه من خلال كوبي مياه وأوراق لاصقة ومخيلة واسعة. وشوهد مقطع الفيديو الذي نشرته عبر «تيك توك» حوالى 500 ألف مرة، وفق «فرانس برس».

من كتابة الجملة عينها مئات المرات على دفتر، إلى وضع تصور ذهني للرغبات الشخصية، مرورا بتكرارها على صوت عالٍ، كما لو أنها أمر واقع والتأمل بالاستعانة بكرات بلورية أو شموع.. أساليب عدة ضمن مبدأ «مانيفيستينغ» من شأنها المساعدة على تحقيق الأحلام.

2000 دولار وعلاقة حب

ظاهرة التفكير الإيجابي ليست بالأمر الجديد إذ إنها ظهرت في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر مع ما عرف بحركة الفكر الجديد ثم لقيت رواجا كبيرا بعد عرض وثائقي «ذي سيكريت» لروندا بيرن سنة 2006. لكنها تعود بقوة إلى الواجهة لدى الشباب الأميركي منذ بدء الجائحة.

وتضم «تيك توك»، الشبكة الاجتماعية المحببة خصوصا لدى المراهقين، مليار فيديو تمت مشاهدته عليه وسم «مانيفيستينغ»، فيما استخدم هذا المصطلح في ما يقرب من مليوني منشور عبر «إنستغرام».

واكتشفت بايلا ساليفو الـ«مانيفيستينغ» سنة 2018، لكنها لم تبدأ نشر فيديوهاتها على «تيك توك» سوى اعتبارا من فبراير الماضي. وبات حسابها يضم أكثر من 110 آلاف متابع.

وتوضح الطالبة المقيمة في ولاية ميريلاند «لطالما كنت شخصا يستطيع تحقيق أي شيء يتمناه إذا ما فكر فيه وركز عليه بجد». وتؤكد الشابة أنها نجحت في تحقيق أمنيتها بالحصول على مبلغ ألفي دولار من مبيعات متفرقة، وأيضا بالدخول في علاقة غرامية، بعدما كتبت ذلك على دفتر مذكراتها.

كذلك تقول ماريا كونتشا، وهي مدربة «مانيفيستينغ» منذ ثلاث سنوات، إنها ستمضي إجازتها المقبلة في جزر توركس وكايكوس في يوليو بفضل جلسات «التمثيل الذهني» الكثيرة التي أجرتها. وتوضح الشابة، البالغة 33 عاما، والتي تقدم جلسات تدريب خاصة بقيمة تبدأ بخمسة آلاف دولار للجلسة الواحدة «شهدت على أفضل سنة لنشاطي التجاري خلال الجائحة».

وأدى هذا المنحى الرائج الذي يصفه منتقدوه بأنه «علم زائف»، إلى ظهور أعداد كبيرة من الحصص والبرامج المدفوعة لتعليم أسس الفكر الإيجابي.