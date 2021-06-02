توقيف أحد كبار تجار المخدرات في لشبونة

شرطيون أمام شحنات مضبوطة من الميثامفيتامين في جاكرتا، 28 أبريل 2021 (أ ف ب)

أوقفت السلطات في مطار العاصمة البرتغالية لشبونة، الأحد، كريم بن خليف الذي يشتبه بأنه أحد أكبر تجار المخدرات في فرنسا، حسب ما أفاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، مؤكدا معلومة نشرتها إذاعة «أوروب 1» الفرنسية.

وأوقف الرجل الفرنسي - الجزائري، البالغ 41 عاما، والملاحق بموجب مذكرتي توقيف أوروبيتين أصدرتهما فرنسا وإسبانيا، لدى نزوله من طائرة آتية من دبي، وفق المصدر عينه، وفق «فرانس برس».

وكان الرجل المدرج على قائمة «الأهداف ذات الأولوية» من مكتب مكافحة المخدرات، ملاحقا بموجب تحقيق أجراه قضاة تحقيق باريسيون في الهيئة القضائية الوطنية المكلفة مكافحة الجريمة المنظمة.

وفي مارس، أوقف تاجر مخدرات فرنسي كبير آخر هو مفيد بوشيبي في دبي بعد تواريه لعشر سنوات. وسلمته السلطات الإماراتية إلى فرنسا بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة في حقه منذ الحكم عليه غيابيا سنة 2015 في بوردو بالسجن 20 عاما.