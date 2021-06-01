شرطة بنغلادش توقف صياد نمور بعد ملاحقة 20 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يونيو 2021, 05:00 مساء
نمر بنغالي في غابة سارانخولا ببنغلادش، 11 أبريل 2018 (أ ف ب)

أوقفت شرطة بنغلادش صيادا مطلوبا منذ نحو 20 عاما في جنوب البلاد يعتقد أنه قتل نحو 70 نمرا بنغاليا، وهي فصيلة مهددة بالانقراض.

وألقت الشرطة القبض على حبيب تالوكدر الملقب «باغ شكاري» (صائد النمور) في نهاية الأسبوع الفائت، بعدما كان فارا من وجه العدالة نحو 20 عاما.

وقال قائد الشرطة المحلية سعيد الرحمن لوكالة «فرانس برس»، الإثنين، إن توقيف الصياد البالغ خمسين عاما كان «صعبا» لأنه كان يعيش على أطراف الغابة التي كان يختبئ فيها كلما نفذت الشرطة عملية دهم. وأضاف: «نحاول أن نحاصره منذ مدة طويلة، وتمكنا أخيرا من الوصول إليه وإيداعه السجن».

كان الصياد المطلوب اختار غابات المانغروف في سوندربانز بجنوب البلاد منطقة صيد له، وهي تمتد أكثر من عشرة آلاف كيلومتر من الهند إلى بنغلادش، ويستوطنها أكبر تجمعات نمور البنغال في العالم، ومن بينها النوع المهدد بالانقراض.

ولم يكن في بنغلادش العام 2015 سوى 106 نمور بنغالية بعدما كان عددها يبلغ 440 العام 2004. وبحلول العام 2019، ارتفع عددها إلى 114 بفضل حملة قوية لمكافحة الصيد الجائر في هذه المنطقة.

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