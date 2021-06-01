إيطاليا تحقق مع مجموعة تبغ بريطانية بسبب «إعلاناتها المقنعة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يونيو 2021, 04:00 مساء
رجل يدخن سيجارة إلكترونية في نيويورك، نوفمبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المنافسة في إيطاليا، الإثنين، فتح تحقيق في شأن مجموعة «بريتش أميريكن توباكو» البريطانية العملاقة لصناعات التبغ، للاشتباه في ضلوعها في أنشطة إعلانية مقنعة عبر الشبكات الاجتماعية.

وأوضحت الهيئة الإيطالية الناظمة للمنافسة والأسواق في بيان أن ثلاثة مشاهير يتقاضون أموالا من المجموعة البريطانية «دعوا متابعيهم عبر إنستغرام لإنتاج مضامين مع إشارات ووسوم متصلة بحملة إعلانية مرتبطة بمنتج، غلو هايبر» لتدخين السجائر الإلكترونية، وفق «فرانس برس».

واعتبرت الهيئة في بيانها أن هذا الأمر يشكل إعلانا مقنعا، وهي ممارسة ممنوعة في القانون الإيطالي، لأنه لم يتضمن «أي رسوم بيانية أو نصوص تحذيرية» تشير إلى أن المحتوى إعلاني.

وذكرت الهيئة بأن «حظر الإعلانات المقنعة له مفاعيل شاملة وبالتالي ينطبق أيضا على الرسائل المنشورة من المؤثرين عبر الشبكات الاجتماعية».

كذلك يشمل التحقيق المؤثرين الثلاثة، وهم المقدم التلفزيوني ستيفانو دي مارتينو ونجما الموضة سيسيليا رودريغيز وستيفانو سالا، وقد تطاولهم أيضا غرامات مالية شأنهم في ذلك شأن المجموعة البريطانية المصنعة لسجائر «دانهيل» و«لاكي سترايك» والتي تتخذ مقرا لها في لندن.

ولم ترد مجموعة «بريتش أميريكن توباكو» على اتصالات وكالة «فرانس برس».

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