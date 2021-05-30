تنحي نائب كندي تبول أمام الكاميرا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 10:20 صباحا
البرلمان الكندي في أوتاوا (أ ف ب)

تنحى نائب كندي عن بعض مهماته، وقال إنه يسعى للحصول على «مساعدة»، بعدما ضبطته كاميرا وهو يتبول خلال جلسة افتراضية في البرلمان، بعد شهر من ظهوره عاريا في جلسة افتراضية أخرى.

وكتب النائب وليام آموس على حسابه على «تويتر» مساء الخميس: «الليلة الماضية، خلال حضوري جلسة افتراضية لمجلس العموم، في مكان غير عام، تبولت دون أن أدرك أنني كنت أمام الكاميرا»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «أشعر بإحراج شديد جراء أفعالي وجراء القلق الذي قد تكون سببته لأي شخص شاهدها. ورغم أنه كان عرضيا (...) فإن ذلك غير مقبول وأنا أعتذر».

وفي أبريل، ظهر النائب وهو يقف عاريا بين علمي كندا وكيبيك، فيما كان يشارك عن طريق الفيديو في جلسة برلمانية.

وقال آموس، وهو عضو في حزب رئيس الوزراء جاستن ترودو الليبرالي، وقتها أيضا إن ذلك كان عرضيا. ورأت المعارضة في بيان تعليقا على الحادثة الجديدة إنه ضبط وهو يتبول في فنجان قهوة.

وأعلن آموس (46 عاما) أنه سيتنحى «موقتا» عن بعض واجباته البرلمانية، فيما يواصل تمثيل دائرته الانتخابية. وأضاف أنه سيسعى للحصول على «مساعدة» لكنه لم يحدد ماهيتها.

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