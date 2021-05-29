«الكلب الطائر» يتسبب بتوقيف رجل هندي

توقيف صاحب قناة على «يوتيوب» بسبب نشره فيديو يظهر فيه وهو يترك كلبه يطير في الهواء مربوطا بالبالونات (أ ف ب)

أوقفت السلطات الهندية صاحب قناة على «يوتيوب» بعدما ظهر في فيديو وهو يترك كلبه يطفو في الهواء مربوطا ببالونات.

وقال غوراف شارما، الذي يحظى بمتابعة أربعة ملايين مشترك على قناته، في مقطع فيديو جديد، بعد إطلاقه مساء الخميس: «أعتذر لأي شخص غضب مني، وأنا أفهم أن ما فعلته كان خطأ كبيرا»، وفق «فرانس برس».

لكنه أضاف أن المقطع الذي انتشر على نطاق واسع لكلبه «دولار» وهو يطير في السماء مربوطا بمجموعة من البالونات المتعددة الألوان، يعطي انطباعا خاطئا عن مشاعره تجاه حيوانه الأليف. وأوضح شارما (32 عاما): «أنا غير متزوج ودولار بمثابة طفلي».

وتابع: «في مقاطع الفيديو القديمة المنشورة على قناتي في يوتيوب، يمكنكم أن ترونني أتسوق لـ(دولار) لفصلي الصيف والشتاء. أشتري له الطعام وآخذه في نزهات. حتى إنني أحتفل بعيد ميلاده بدعوة كلاب أخرى».

ووفقا لتقارير إعلامية، قالت الشرطة إنها ألقت القبض على شارما بعد شكوى من منظمة «بيبول فور أنيملز» للدفاع عن حقوق الحيوانات.