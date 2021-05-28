دب صغير يثير الفوضى في شوارع مونتريال

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 04:55 مساء
صغير دب يتسلق شجرة قرب والدته في الثالث من مايو 2019 في متنزه للحيوانات البرية قرب مدينة نانت غرب فرنسا (أ ف ب)

تجول صغير دب أسود، في أحد أحياء مونتريال، متسببا بفوضى استمرت ساعات عدة. وأخيرا، أمسكت السلطات به، عقب حقنه بثلاث جرعات من المهدئ، وفق «فرانس برس».

وبعد تلقيها إخطارا بوجود صغير الدب، بعد ظهر الأحد، طوقت الشرطة شوارع عدة في منطقة دورفال في غرب مونتريال؛ حيث مطارها الدولي، بحسب الناطق باسم الشرطة رافاييل بيرجيرون.

وطلب من السكان ملازمة منازلهم، بينما تولى العشرات من عناصر الشرطة وفرق الإطفاء وموظفين في وزارة الحياة البرية ومتطوعين من هيئة محلية لإنقاذ الحيوانات، عمليات البحث عن الدب.

وأشار بيرجيرون إلى أن صغير الدب، الذي لا يتعدى عمره بضعة أشهر، حوصر في باحة مجمع سكني قبل أن يتسلق شجرة.

وذكرت هيئة «أنيمال ريسكيو» للرفق بالحيوان، في منشور على فيسبوك، أن متطوعيها حقنوا ثلاث جرعات من المسكنات، «لكن الدب ظل في حالة تأهب وتسلق الشجرة قبل أن يفر إلى ساحة أخرى».

وتسلق صغير الدب أخيرا شجرة أخرى؛ حيث غفا. ووضع عناصر الإطفاء وسائد هوائية على الأرض تحسبا لإمكان سقوط الدب. وأمسك بالدب بعد ساعات عدة.

وقالت هيئة «أنيمال ريسكيو»: «تمكنا من الإمساك به وإنزاله إلى أسفل الشجرة؛ حيث يمكن ضمان سلامته»، مشيرة إلى أن صغير الدب سيطلق «في بيئة أكثر ملاءمة له».

ولفت بيرجيرون إلى أن وجود دب في نقطة قريبة جدا من مونتريال، خصوصا في منطقة حضرية بالقرب من المطار «نادر جدا».

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